Число убыточных предприятий в Беларуси сократилось

Число убыточных предприятий в Беларуси за год сократилось. По данным Национального статистического комитета, прибыль промпредприятий выросла.

Чистая прибыль предприятий промышленности в первом квартале выросла в 2,1 раза и составила 1,85 млрд рублей, выручка в марте составила 10,8 млрд рублей. Всего за первый квартал выручка выросла на 9,5% в сравнении с прошлым годом, т.е. до 30,42 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9,1% до 24,2 млрд рублей.

Рентабельность продаж в первом квартале составила 8,4%. Это на 0,3% больше, чем год назад.

В промышленности насчитывалось 349 убыточных организаций, что на 35 меньше, чем год назад. В сравнении с январем-февралем этого года их число снизилось на 62.

Совокупный чистый убыток в промышленности в первом квартале снизился до 269,5 млн рублей, на одну организацию приходилось в среднем 772,1 тыс. чистого убытка, что на 44,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Вместе с тем суммарная задолженность организаций промышленности с начала года выросла на 2,2% до 64,49 млрд рублей, из которых просроченная составила 5,56 млрд рублей, или на 10,3% больше, чем в начале года.