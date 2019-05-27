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«Рад тому, что мы пришли к согласию». Пашинян принял Зася
28.05.2019 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Рад тому, что мы пришли к согласию», заявил на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси, кандидатом на должность генерального секретаря ОДКБ Станиславом Засем в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Как сообщили
Зась поблагодарил Пашиняна за прием и одобрение его кандидатуры на должность генсека ОДКБ. По его словам, в течение своей работы на этом посту он приложит все усилия для повышения эффективности деятельности Организации и развития сотрудничества между странами-членами ОДКБ.
Напомним, что должность генсека ОДКБ вакантна с ноября 2018 года, когда Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с упомянутого поста. Ему предъявлено обвинение по 300.1 статье УК Армении.
Вакансия генсека
В Ереване же в
ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
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«Рад тому, что мы пришли к согласию», заявил на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси, кандидатом на должность генерального секретаря ОДКБ...
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