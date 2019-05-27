«Рад тому, что мы пришли к согласию». Пашинян принял Зася

Источник материала: Tut.by

«Рад тому, что мы пришли к согласию», заявил на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси, кандидатом на должность генерального секретаря ОДКБ Станиславом Засем в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Фото: пресс-служба правительства Армении

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе правительства, в ходе встречи Пашинян отметил важность того, чтобы кандидатура генерального секретаря ОДКБ была согласована между государствами-членами организации. «Рад тому, что мы пришли к согласию, что с 1 января 2020 года по принципу ротации вы вступите в должность генерального секретаря ОДКБ. Организация Договора о коллективной безопасности является одним из главных элементов системы безопасности Армении, и Ереван заинтересован в эффективной работе данной структуры», — заверил Пашинян.

Зась поблагодарил Пашиняна за прием и одобрение его кандидатуры на должность генсека ОДКБ. По его словам, в течение своей работы на этом посту он приложит все усилия для повышения эффективности деятельности Организации и развития сотрудничества между странами-членами ОДКБ.

Напомним, что должность генсека ОДКБ вакантна с ноября 2018 года, когда Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с упомянутого поста. Ему предъявлено обвинение по 300.1 статье УК Армении.

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения в 2018 году досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех. Армения настаивала, чтобы ее представитель был генсеком ОДКБ до конца каденции Хачатурова, то есть до конца 2019 года. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорили о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

В Ереване же в напомина ли , что в ОДКБ действует принцип консенсуса, и без согласия Армении не получится назначить нового генсека.

ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.