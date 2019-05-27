«Европейские забеги» #velcombegom преодолели треть пути: десятки городов, тысячи километров и большой вклад марафонцев

Вместе с путешествием эстафеты «Пламя мира» в Беларуси продолжаются «Европейские забеги» #velcombegom – большой благотворительный проект в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. В этом году акция стала настоящей пара-составляющей II Европейских игр. За 50 дней его проведения с 12 мая по 30 июня участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

Свои километры в копилку «Европейских забегов» уже добавили тысячи небезразличных жителей нашей страны, среди которых известные спортсмены и медиаперсоны. Большой вклад в общий зачет юбилейной акции #velcombegom внесли участники марафона «Налибоки» , который прошел в самом сердце Налибокской пущи. Общая сумма всех индивидуальных дистанций, в которых приняли участие бегуны-участники 11-го марафона «Налибоки» 25 и 26 мая, составила более 15 000 километров!

Чтобы помочь детям, достаточно до 30 июня выходить на пробежки и делиться результатами своих пробежек в соцсетях с хэштегами #velcombegom, #A1 и #brightteam. Благотворительную помощь по итогам акции «Европейские забеги» получат Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

Акция «Европейские забеги» проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь. Присоединиться к ней могут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран-участниц II Европейских игр. Особенностью «Европейских забегов» станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты «Пламя мира», а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

«Европейские забеги» #velcombegom в этом году посетят каждый регион нашей страны вместе с этапами эстафеты «Пламя мира»: 12 мая уже состоялся старт в Брестской области, 18 мая эстафета начала свое движение в Гродненском регионе, а с 24 мая – в Витебской. В Могилевской области эстафета стартует 30 мая, в Гомельской – 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках «Европейских забегов» Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.

Принять участие в Большом символическом забеге смогут самые активные участники проекта #velcombegom – те, кто пробежит самое большое количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Самые активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

«Мы очень рады, что проект «Европейские забеги» #velcombegom вызывает такой значительный отклик в обществе. Наша благотворительная акция, которую в этом году мы проводим в партнерстве с Дирекцией II Европейских игр и при поддержке Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета, уже вышла на международный уровень – среди наших участников есть и иностранные участники. И мы очень благодарны всем, кто выходит на дистанции и бегает, чтобы помочь детям», – заявил первый заместитель генерального директора компании velcom | A1 Николай Юшкевич.