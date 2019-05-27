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Власти определили, кто может получить право реализации первого проекта государственно-частного партнерства

28.05.2019 13:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минтранс объявил о начале предварительного отбора участников конкурса по выбору частного партнера по реконструкции и техническому обслуживанию участка дороги М-10 (граница России — Гомель — Кобрин). Проект станет первым в стране, который будет в полной мере реализован по модели государственно-частного партнерства (ГЧП).

Что такое ГЧП

Упрощенно модель ГЧП выглядит следующим образом: частный партнер изначально вкладывает деньги и усилия в объект, а затем получает деньги обратно в период эксплуатации объекта. Классическим примером проектов ГЧП в мире выступают проекты по строительству дорог: частный партнер строит (реконструирует) за свои деньги дорогу, а затем получает деньги в период эксплуатации (от сбора денег за проезд, в форме прямых платежей от государства и др.).

Что предлагают инвесторам в Беларуси

Закон о ГЧП был принят в 2015 году и только сейчас по сути дан официальный старт первому проекту. Предлагают реконструировать участок дороги М-10 в Гомельский области. Взамен за реконструированную дорогу и последующее ее техническое обслуживание в течение 20 лет, частный инвестор сможет рассчитывать на получение платежей за эксплуатационную готовность дороги от государства. Ориентировочная стоимость проекта — 200 млн долларов.

Кто может претендовать на участие в проекте

Как пояснили юристы компании REVERA Александр Антонов и Ольга Полозова, требования к участникам конкурса определены обнародованной предварительной конкурсной документацией. Можно выделить три группы требований: общие, финансовые, технические.

К первой группе требований (общим) отнесены в основном традиционные условия любого тендера (не иметь задолженности перед бюджетом, не находится в стадии ликвидации и т.п.).

Финансовым выступает требование о наличии у участника конкурса собственного капитала в размере не менее 80 млн белорусских рублей. С учетом этого требования в качестве самостоятельного участника конкурса смогут выступить далеко не все крупные компании. В то же время, они могут объединить свои усилия и участвовать в конкурсе в качестве группы юридических лиц и подать общую заявку.

В качестве технического заявлено требование о наличии у участника конкурса опыта реализации не менее 2 проектов ГЧП в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры. Это значит, что в качестве частного партнера государство рассчитывает получить, в первую очередь, проверенного иностранного инвестора, имеющего опыт реализации схожих проектов в иных странах. Со слов юристов, к проекту есть интерес инвесторов из Азии, Европы, иных регионов.

Этапы конкурса по проекту ГЧП

Конкурс включает в себя несколько этапов:

  1. предквалификационный отбор участников и формирование из числа прошедших отбор списка участников конкурса (не более 5);

  2. консультации с участниками конкурса;

  3. определение победителя конкурса.

Участники должны подать сформированный пакет документов для участия в предквалификационном отборе не позднее 14:00 28 июня. Юристы REVERA отмечают, что это достаточно короткий срок, учитывая требуемый пакет документов (аудированная финансовая отчетность, справки банков и иные документы с переводом на русский язык), а поэтому потенциальным инвесторам следует поторопиться. Если сроки не будут продлены, финалисты конкурса будут объявлены ориентировочно в июле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Минтранс объявил о начале предварительного отбора участников конкурса по выбору частного партнера по реконструкции и техническому обслуживанию участка дороги...
 
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