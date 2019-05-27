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«Не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях». Лукашенко прилетел в Нур-Султан

28.05.2019 13:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщала пресс-служба Лукашенко, встреча прошла в резиденции «Акорда».

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан сегодня, а 29 мая он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми, и я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко отметил, что недавно принимал посла Казахстана в Беларуси и прямо ему сказал о конкретных серьезных направлениях, по которым стороны могут продвинуться в развитии сотрудничества. Тогда, в частности, речь шла о возможных поставках нефти.

Саммит ЕАЭС пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят итоги развития союза за пять лет с момента его создания и определят перспективы углубления евразийской интеграции. Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019−2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС, и другие.

 
 
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Отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Казахстана...
 
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