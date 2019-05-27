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ЕС вводит в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

28.05.2019 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Обновленные банкноты в 100 и 200 евро входят в обращение в странах Европейского союза сегодня, 28 мая, пишет DW со ссылкой на Европейский центробанк.

ЕС вводит в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

Фото: dpa.com

Купюры выполнены в прежней цветовой гамме, но претерпел изменение дизайн. В частности, банкноты стали уже — они теперь такие же, как 50 евро. Это сделано для удобства людей, так как банкноты будет легче складывать в кошелек, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.

Кроме того, новые купюры оснащены дополнительными элементами защиты — невидимыми защитными знаками, которые считывает только машина, и голограммой, меняющей цвет при поворачивании банкноты.

Купюры в 100 и 200 евро завершают обновление второй серии европейской валюты. Ранее вошли в обращение обновленные 5, 10, 20 и 50 евро.

Старые банкноты продолжат хождение до своего естественного выхода из обращения.

Источник: sb.by

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Обновленные банкноты в 100 и 200 евро входят в обращение в странах Европейского союза сегодня, 28 мая, пишет DW со
 
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