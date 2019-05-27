Налоговые инспекторы ответят на вопросы жителей Пинского района

Источник материала: Полесская правда



29 мая с 9.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по вопросам разъяснения порядка осуществления ремесленной деятельности проведет начальник управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району Ирина Анатольевна СТАРИК по телефону 8 (0165) 65-95-44.

30 мая с 8.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по телефону 32-22-60 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 19 проведет заместитель начальника инспекции Александр Александрович МАРКОВЕЦ.