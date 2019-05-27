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Налоговые инспекторы ответят на вопросы жителей Пинского района
28.05.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
30 мая с 8.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» по телефону 32-22-60 и личный прием граждан в здании инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31, кабинет 19 проведет заместитель начальника инспекции Александр Александрович МАРКОВЕЦ.
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