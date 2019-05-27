Определены победители шестого сезона бизнес-игры High-Flyer

В апреле 2019г. компания Danone Беларусь подвела итоги бизнес-игры High-Flyer при поддержке Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Принять участие в бизнес-игре High-Flyer могли студенты 3-5 курсов любых специальностей высших учебных заведений Республики Беларусь. Для этого им необходимо было заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование на сайте компании Danone Беларусь.

По результатам тестирования возможность участвовать в проекте High-Flyer получили 36 студентов. Из них было сформировано 6 команд, каждому участнику которой отводилась своя роль: технолог, специалист по развитию новых продуктов, специалист по планированию производства, финансист, маркетолог, логистик. В финале команды представили свои проекты перед советом директоров компании Danone Беларусь.

Подготовка к финалу бизнес-игры включала не только командную работу над идеей уникального продукта, но также интенсивную программу обучающих тренингов и семинаров. Лучшие специалисты компании Danone Беларусь делились с участниками проекта секретами развития креативного мышления, особенностями бизнес-процессов в сфере производства и продвижения молочной продукции. Студенты получили не только новый опыт и знания, но и возможность произвести впечатление на потенциального работодателя.

Финал бизнес-игры High-Flyer состоялся в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Участие в нем приняли 6 команд: «Из другого теста», ГОСТ-99, Good Lac (от слова «лактоза»), Mr. Happy, Fusion, UFO 384.

Победу в игре и первый приз в размере 5 тыс. евро жюри присудило команде UFO 384 с идеей кефирного продукта экстра-класса MOON. Обладателем второго места денежного приза в размере 2 тыс. евро стала команда Fusion с идеей вывода на рынок нового продукт-бренда Kefir, основанной на агрессивной маркетинговой стратегии. Третье место и приз в размере 1,5 тыс. евро достались команде Mr. Happy с идеей кефирного продукта Dan Evrika.

Сандра Кипцевич, участница команды Mr. Happy:

«Главное, что дал проект High-Flyer, — это понимание того, что мне очень интересно такое направление, как маркетинг: развитие продуктов, создание креативных идей. Для меня этот опыт изменил очень многое: если до участия в проекте я не очень хорошо представляла себе, чем конкретно хотела бы заниматься после выпуска, то теперь смогла определиться с направлением, которое хочу выбрать. Я очень благодарна организаторам за этот уникальный опыт и возможность попробовать что-то новое».

Анна Володкович, руководитель проекта High-Flyer:

«Участие в проекте – это 100% правильное решение. High-Flyer дарит множество возможностей своим участникам: позволяет получить знания и практический опыт, которыми с удовольствием делятся менеджеры компании Danone, а также погрузиться в реальную атмосферу работы современной, международной FMCG-компании.

В этом сезоне к нам пришли очень талантливые и амбициозные ребята, которые уверенно приняли вызов создания традиционного продукта в современном исполнении. В ходе проекта участники смогли не только раскрыть свой потенциал, но и определиться с наиболее интересными для них направлениями развития».

Жиль Бурло, генеральный директор компании Danone Беларусь:

«Опыт Danone Беларусь показывает, что успех возможен только через инновации: сегодня существенную долю в портфеле компании занимают инновационные продукты. Поэтому я уверен, что события, подобные проекту High-Flyer, задают темп всему происходящему и в нашей компании, и на рынке в целом. Не сомневаюсь я также и в том, что как минимум некоторые из сегодняшних участников этой бизнес-игры в самом ближайшем будущем станут сотрудниками Danone Беларусь и смогут применить опыт, полученный в ходе проекта, на практике».

Илья Селиванов, директор глобального проектного офиса программы «Протеин» компании Danone:

«Игра High-Flyer уже шестой год становится для нас источником вдохновения для развития новых идей и создания новых продуктов. Все три продукта, которые заняли призовые места в этом году, имеют очень хороший потенциал и могут претендовать на то, чтобы занять свое место в портфолио компании Danone Беларусь, — поэтому наше сотрудничество с победителями по дальнейшей подготовке вывода их идей на рынок обязательно продолжится. Уверен, вне зависимости от того, какие результаты показала та или иная команда в финале, опыт участия в проекте оказался полезен для всех без исключения: как уникальная возможность погрузиться в командную работу и испытать свои силы в самых разных сферах — от технологических процессов до создания упаковки, от логистики до коммуникации с потребителем в точках продаж».

Татьяна Горская, директор по персоналу компании Danone Беларусь:

«High-Flyer – это уникальная возможность для студентов узнать компанию изнутри, попробовать себя в роли топ-менеджера, зарекомендовать себя и стать сотрудником компании Danone. Бизнес-игра High-Flyer с каждым годом все больше радует нас своими результатами. С каждым сезоном идеи ребят изменяются, становятся все более креативными и инновационными. Они, как и мы, не стоят на месте и следуют трендам. Некоторые из них вдохновляют нас на конкретные шаги по развитию бизнеса в Беларуси, расширяют наш кругозор.

За период существования проекта участие в High-Flyer приняли более 280 студентов, 21 из них получили работу в Danone Беларусь и успешно развивают здесь свою карьеру, еще 18 прошли стажировку в компании. Поэтому и для нас, и для них проект High-Flyer, безусловно, имеет огромное значение. А значит, он будет развиваться и продолжаться».