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Девять бывших высокопоставленных чиновников, о которых стали забывать. Что они сейчас делают?
28.05.2019 15:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прошлый год был богат на отставки высокопоставленных чиновников. Мы решили узнать, как сложилась судьба пятерых министров, двух вице-премьеров и еще двух известных госслужащих, которым ранее пророчили карьерный взлет.
15 февраля 2018 года Александр Лукашенко
Вскоре выяснилось, что генерал-майора внутренней службы Александра Шамко
Амельянович спустя несколько месяцев
2 мая 2018 года министр энергетики Владимир Потупчик снят с должности
В августе прошлого года Лукашенко
Смеем предположить, что Калинин без дела не сможет остаться. Запрос будет не только на госслужбе, но и среди бизнеса. Достаточно было видеть, как он скрупулезно курировал строительство завода «Белгипс» в поселке Гатово Минского района. Ходили упорные разговоры, что Калинин был одним из тех, кто поручился за бизнесмена
Пока без работы и бывший министр здравоохранения и вице-премьер Василий Жарко. «Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?» — мотивировал оставку Жарко Александр Лукашенко. Но, по информации TUT.BY, 63-летний чиновник надеется получить новую должность. Хотя, наверное, мог позволить уже не работать. Тем более, что его дочь
Владимир Амарин покинул пост министра финансов также вскоре после смены руководства правительства. Он более 30 лет проработал в финансовой системе Беларусина различных должностях, поэтому заслужил почетную должность. С недавниих пор Амарин
В интеграционных структурах нашли работу и бывшему министру экономики Владимиру Зиновскому. Он возглавляет секретариат члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александра Субботина, который до этого
В свое время Семен Шапиро ходил в любимчиках Александра Лукашенко. Ему прочили очень высоки посты. Но спад в его карьере наступил в 2017 году, когда он проиграл аппаратную борьбу и
Игорю Рачковскому также пророчили большую политическую карьеру. После окончания в 1990 году командно-инженерного факультета Рижского высшего военно-политического училища проходил службу на различных офицерских должностях в ракетных войсках стратегического назначения, органах военной контрразведки и в пограничных войсках Беларуси. В 2007 году ему доверили возглавил Госпогранкомитет. На этом посту продержался 5 лет, пока не случился «
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Прошлый год был богат на отставки высокопоставленных чиновников. Мы решили узнать, как сложилась судьба пятерых министров, двух вице-премьеров и еще двух...
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