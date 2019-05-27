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«Приезжайте, я буду вас ждать». Лукашенко пригласил Назарбаева в Беларусь

28.05.2019 16:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских отношений. Об этом они заявили 28 мая на встрече в столице Казахстана, сообщила пресс-служба президента Беларуси.



«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу. Это не только моя заслуга, это ваши любовь и отношение к моему народу. Я знаю, как вы относитесь к белорусам. Более 20 лет я от вас это всегда слышал. Очень рад, что вам нравится Беларусь. Мы тоже к вашим услугам — в любое время приезжайте, я буду вас ждать», — сказал Лукашенко.

«Что бы ни случилось, в каких бы должностях ни работали, нас связывает большее — дружба. Вы правильно сказали: в жесточайшие времена по самым серьезным вопросам как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад. Всегда защищали наши интересы, а у Казахстана и Беларуси никогда даже полярных точек зрения не было на те или иные проблемы. Поэтому наша дружба будет развиваться», — уверен он.

Президент отметил, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — очень достойный человек.

«Решение ваше мудрое. Пусть не все сразу это поняли, но потом они оценили эти действия. Спокойно, тихо, так, как и должно быть. Бури нам не нужны. Нам их подкинут извне, если нужно», — подчеркнул Лукашенко.

Президент заметил, что сейчас уже, в том числе в Казахстане, в отличие от 90-х годов все поняли, где друзья, где враги и каким путем идти. «Казахстанцы ценят стабильность и спокойствие так, как и другие народы. Надо выбирать спокойствие. А все остальное от труда — будешь трудиться, будет результат», — уверен он.

Во время встречи Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев», который является государственной наградой Казахстана и учрежден в мае 2001 года. Орден вручен в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном. Александр Лукашенко стал первым главой государства, кому вручена такая награда.


Назарбаев подчеркнул, что без поддержки президента Беларуси не было бы и самого союза. Он также отметил, что впервые встречается с Александром Лукашенко уже не в качестве действующего главы государства, а в статусе первого президента, лидера нации, обладая другими полномочиями. «Все эти годы мы были инициаторами всех интеграционных процессов. И мы за это воевали вдвоем всегда. Разные были моменты в этой жизни. Но я всю жизнь буду помнить наши отношения. И теперь, когда я более свободен, хочу вам сказать: здесь Назарбаев — это ваш самый лучший друг. Всегда буду ждать, всегда буду готов помочь, поддержать по любому направлению», — заверил казахстанский лидер.

Говоря о Евразийском экономическом союзе, он отметил, что за последние годы удалось значительно поднять взаимную торговлю, сотрудничество, создать совместные предприятия. «Но надо продолжать. Трудности есть, но без этой интеграции тоже трудно», — считает Назарбаев.

Первый президент Казахстана отметил, что ему поступило предложение стать почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, и спросил, что по этому поводу думает глава белорусского государства. «Я уже сказал свое мнение. И сегодня, и раньше. И с Путиным мы обсуждали это. И вам как-то я сказал: теперь вы уже более свободный человек, вы должны спрашивать, как положено, со всех. Вы обещали, что будете теперь с нас спрашивать», — сказал Лукашенко.

Первый президент Казахстана пригласил Александра Лукашенко посетить Казахстан с отдельным визитом. «У нас есть что показать. И вам захочется и зимой быть у нас, и летом посмотреть, — отметил он. — Казахстан к вашим услугам. Я с большой радостью вас принимаю сегодня».

«В этом году», — ответил на приглашение глава белорусского государства.

«Что касается двусторонних отношений, вы уже поговорили с действующим президентом. Он мой соратник. Был молодым парнем (я его увидел в Пекине в посольстве Советского Союза). А когда объявили независимость, дипломаты нам нужны были. И с тех пор он 30 лет работает со мной. Тот курс, который мы заложили, он будет продолжать», — добавил Нурсултан Назарбаев.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских...
 
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