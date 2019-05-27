Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адресный пожарный прибор Smartec с самотестированием извещателей и шлейфов В ассортименте Smartec появился адресный прибор Vita 02M, предназначенный для организации систем пожарной сигнализации на небольших и средних объектах. Он рассчитан для...

В ассортименте Smartec появился адресный прибор Vita 02M, предназначенный для организации систем пожарной сигнализации на небольших и средних объектах. Он рассчитан для работы с адресными извещателями Smartec линейки Vesta и позволяет одновременно обслуживать до 180 таких устройств. Кроме того, к нему можно присоединять до 16 неадресных шлейфов, а извещатели и шлейфы объединять в 2-24 раздела. Немаловажно, что этот адресный пожарный прибор имеет дисплей, на котором отображаются адреса извещателей и шлейфов, время их срабатывания или возникновения неполадок в системе, а для хранения этой информации есть память на 3 тысячи событий. Небольшие офисы, магазины, рестораны, коттеджи и другие объекты могут быть защищены от пожара с помощью Vita 02M. Данный приемно-контрольный прибор полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и подходит не только для средних, до 2 тысяч квадратных метров, но и для малых объектов, как, например, коттеджи и дома.Запитывается адресный пожарный прибор от сети переменного тока напряжением 220 вольт либо от аккумуляторной батареи потенциалом 12 вольт. При необходимости увеличения времени автономной работы его можно подключить к внешнему резервному источнику питания. Для своевременного обнаружения неисправностей прибор осуществляет самотестирование. В автоматическом режиме проверяет все шлейфы, адресную линию, линии управления оповещением и внешним оборудованием.Информация о пожарной ситуации на объекте отображается на жидкокристаллическом дисплее прибора, а при наступлении тревожного события на него выводится адрес сработавшего извещателя или шлейфа, а также время и очередность поступления сигналов. Такая визуализация упрощает работу оператора с системой и позволяет ускорить реагирование на тревогу с целью предотвращения пожара.На дисплее также можно просматривать журнал событий, память которого рассчитана на хранение 3 тысяч записей. Немаловажно, что адресный пожарный прибор легко настраивается с помощью кнопок управления на корпусе, кроме того, можно использовать компбютер с установленным на него программным обеспечением Vita 02M Config.Для оповещения о пожаре в Vita 02M предусмотрены три выхода типа открытый коллектор. К ним прибор позволяет подключить световые пожарные оповещатели типа табло или лампы, а также звуковые охранно-пожарные оповещатели. Они же сирены. Следует отметить, что работа выходов настраивается при конфигурировании прибора, при этом все выходы контролируются на обрыв и короткое замыкание.Наряду с оповещением адресный пожарный прибор может управлять внешним инженерным оборудованием, коим являются, например, устройства кондиционирования, вентиляции, освещения, и передавать сигналы на ПЦН. Для этого в приборе имеются 3 электромеханических реле перекидного типа.Vita 02M позволяет защитить от пожара помещения любого назначения, поскольку поддерживает все адресные извещатели линейки Vesta, в которую входят дымовые, тепловые и комбинированные извещатели, а также ручной многоразовый извещатель. Таким образом, данный адресный пожарный прибор способен обнаружить любое возгорание, сопровождающееся как задымлением, так и резким ростом температуры.Следует отметить, что к адресной линии ПКП можно подключить до 180 адресных извещателей Vesta, а ее длина может достигать 3 тысяч метров. Для подключения неадресных пожарных, а также охранных извещателей поддерживается 16 шлейфов, которые вместе с адресными извещателями могут быть объединены в разделы.www.armosystems.ru