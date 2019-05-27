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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дверные доводчики Dormakaba с высоким качеством исполнения Компания АРМО-Системы представила бюджетные шестеренно-реечные доводчики TS Nano производства компании Dormakaba, в которых используется немецкое масло высокого...

Компания АРМО-Системы представила бюджетные шестеренно-реечные доводчики TS Nano производства компании Dormakaba, в которых используется немецкое масло высокого качества для обеспечения максимально плавного хода дверного полотна. Новинки имеют алюминиевый корпус с заглушкой из стали, рассчитаны на 400 тысчяч циклов минимальной наработки на отказ и предусматривают раздельную регулировку скорости открывания-закрывания и усилия дохлопа двери. Стоит отметить, что конструкция доводчика Dormakaba TS Nano позволяет ставить его на дверь с шириной створки до 850 миллиметров и массой до 45 килограммов, и открывать их на 180 градусов. Быстрая установка доводчиков Dormakaba обеспечивается их простой конструкцией, а за счет шестеренно-реечного механизма они могут монтироваться на двери, открывающейся как на левую, так и на правую сторону.Эти модели оптимально подходят для легких дверей весом до 45 килограммов и шириной до 850 миллиметров в жилых помещениях, офисных и общественных зданиях, так как обеспечивают усилия Size 2 по ГОСТ Р 56177, что эквивалентно европейскому стандарту EN2. Несмотря на то, что доводчики Dormakaba не являются управляемыми устройствами, они обеспечивают гарантированное срабатывание запирающих устройств, что особенно важно для корректной работы системы контроля доступа.Основное назначение дверных доводчиков Dormakaba TS Nano заключается в плавном открывании и закрывании створки двери. Для этого новые модели используют масляный амортизатор, в каналах которого имеются специальные клапаны регулировки скорости перетекания масла.Поскольку масса и ширина дверного полотна из различных материалов может существенно отличаться, регулировкой клапанов можно добиться требуемой скорости в начале и конце его движения. Кроме того, доводчик Dormakaba позволяет исключить удары полотна о дверную коробку и, как следствие, продлить срок службы электрозамков.Дверные доводчики TS Nano относятся к бюджетным продуктам марки Dormakaba, но при этом отличаются высоким качеством используемых материалов и общим исполнением. Так, например, новинки используют закаленные поршень и шестерню, их корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а внутренняя полость заполнена маслом немецкого производства FUCHS Petrolub SE.К дополнительным преимуществам новых моделей относятся их малые габариты и поддержка большого угла раскрытия створки двери вплоть до 180 градусов, а также регулировка плавности закрытия-открытия и усилия дохлопа дверного полотна. Все эти параметры обеспечивают исключительную надежность доводчиков Dormakaba.www. armosystems.ru