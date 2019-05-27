Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТЕХНОНИКОЛЬ подтвердила высокую коррозийную стойкость и долговечность кровельных саморезов Национальный исследовательский технологический университет МИСиС провел исследования кровельных саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ и подтвердил их высокое качество и...

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС провел исследования кровельных саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ и подтвердил их высокое качество и долговечность. Одним из важнейших элементов в кровельной системе с механическим креплением является крепежный элемент. Именно он в сочетании с кровельной мембраной сопротивляется ветровой нагрузке и защищает кровельное покрытие от срыва. Поэтому крайне важным является применение надежных и долговечных крепежных элементов. Кровельные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ производятся из закаленной высококачественной углеродистой стали. Отличительной особенностью саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ является специальное антикоррозийное многослойное покрытие RUSPERT толщиной 15-20 микрон, обеспечивающее защиту от агрессивных внешних сред.Благодаря современной защите агрессивные вещества лишаются доступа к поверхности самореза. Кроме того, покрытие дополнительно повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям во время монтажа. Благодаря высокой износостойкости покрытия в случае неправильной установки саморез можно закручивать в основание до трех раз без нарушения целостности защитного покрытия.В процессе исследований саморезов были проведены ускоренные коррозионные испытания, а также анализ состояния покрытия после испытаний. На 30 дней кровельные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ были помещены в специальные климатические камеры, в которых в процессе испытаний изделия подвергались воздействию сернистого газа и соляного тумана при относительной влажности 98 процентов, а также находились в камерах повышенной влажности.По итогам исследований защитное покрытие сохранило свою целостность, эксперты выявили отсутствие коррозийных повреждений. Испытания подтвердили, что саморезы сохраняют свои эксплуатационные свойства в нормальных, сухих и влажных климатических условиях не менее 50 лет. ТЕХНОНИКОЛЬ уделяет огромное внимание качеству производимой продукции, отмечает руководитель направления Полимерные мембраны и PIR ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков.Мы постоянно совершенствуем свое мастерство, развивая технологии и продукты. Но для нас важно, чтобы заявленные характеристики были подтверждены ведущими российскими и мировыми исследовательскими центрами. Именно по этой причине наши материалы проходят серьезные испытания, иногда превосходящие условия реальной эксплуатации. Все это необходимо для того, чтобы качество строительства с решениями ТЕХНОНИКОЛЬ оставалось на неизменно высоком уровне.www.tn.ru