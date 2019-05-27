ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ТЕХНОНИКОЛЬ подтвердила высокую коррозийную стойкость и долговечность кровельных саморезов

28.05.2019 13:41 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС провел исследования кровельных саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ и подтвердил их высокое качество и долговечность. Одним из важнейших элементов в кровельной системе с механическим креплением является крепежный элемент. Именно он в сочетании с кровельной мембраной сопротивляется ветровой нагрузке и защищает кровельное покрытие от срыва. Поэтому крайне важным является применение надежных и долговечных крепежных элементов. Кровельные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ производятся из закаленной высококачественной углеродистой стали. Отличительной особенностью саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ является специальное антикоррозийное многослойное покрытие RUSPERT толщиной 15-20 микрон, обеспечивающее защиту от агрессивных внешних сред.

Благодаря современной защите агрессивные вещества лишаются доступа к поверхности самореза. Кроме того, покрытие дополнительно повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям во время монтажа. Благодаря высокой износостойкости покрытия в случае неправильной установки саморез можно закручивать в основание до трех раз без нарушения целостности защитного покрытия.

В процессе исследований саморезов были проведены ускоренные коррозионные испытания, а также анализ состояния покрытия после испытаний. На 30 дней кровельные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ были помещены в специальные климатические камеры, в которых в процессе испытаний изделия подвергались воздействию сернистого газа и соляного тумана при относительной влажности 98 процентов, а также находились в камерах повышенной влажности.

По итогам исследований защитное покрытие сохранило свою целостность, эксперты выявили отсутствие коррозийных повреждений. Испытания подтвердили, что саморезы сохраняют свои эксплуатационные свойства в нормальных, сухих и влажных климатических условиях не менее 50 лет. ТЕХНОНИКОЛЬ уделяет огромное внимание качеству производимой продукции, отмечает руководитель направления Полимерные мембраны и PIR ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков.

Мы постоянно совершенствуем свое мастерство, развивая технологии и продукты. Но для нас важно, чтобы заявленные характеристики были подтверждены ведущими российскими и мировыми исследовательскими центрами. Именно по этой причине наши материалы проходят серьезные испытания, иногда превосходящие условия реальной эксплуатации. Все это необходимо для того, чтобы качество строительства с решениями ТЕХНОНИКОЛЬ оставалось на неизменно высоком уровне.

www.tn.ru
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС провел исследования кровельных саморезов ТЕХНОНИКОЛЬ и подтвердил их высокое качество и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дверные доводчики Dormakaba с высоким качеством исполнения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика