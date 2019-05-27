Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Челябинске запущена новая линия завода каменной ваты На челябинском Заводе ТЕХНО, который входит в структуру ТЕХНОНИКОЛЬ, запущена линия по производству рулонной технической изоляции на основе каменной ваты....

На челябинском Заводе ТЕХНО, который входит в структуру ТЕХНОНИКОЛЬ, запущена линия по производству рулонной технической изоляции на основе каменной ваты. Предприятие уже приступило к промышленному выпуску новой продукции. Это более 50 видов матов, производимых по ГОСТ и техническим условиям. Ожидается, что линия станет одной из самых производительных и современных в России в сегменте технической изоляции. Инвестиции компании в реализацию проекта на уральском заводе составили около 400 миллионов рублей. Новая линия оснащена актуальным высокотехнологичным оборудованием, что гарантирует стабильное качество продукции и оптимальные сроки ее производства. Новые технологии и узлы позволяют выпускать материал с особыми качественными характеристиками. С более длинным, эластичным и упругим волокном, удовлетворяющим запросам профессионального рынка. Завод укомплектован прошивочной машиной нового поколения. Упаковочный комплекс с новаторской для России комплектацией включает клеевые станции нового образца, систему просушки.Челябинский завод по праву может считаться одним из самых высокотехнологичных отечественных предприятий на Урале, отвечающих актуальным требованиям к производству. Здесь полностью автоматизированы основные производственные процессы. Особого внимания заслуживает упаковочный узел, который по праву может считаться технологическим прорывом.Он оснащен роботом-манипулятором, который устанавливает готовые рулоны технической изоляции вертикально, а не горизонтально и в два яруса. Затем поддон поступает на паковку в стрейч-худ пленку, что также является новшеством для такого рода продукции.Такой способ упаковки позволяет снизить затраты на транспортировку и время на погрузочно-разгрузочные работы, а также защищает материал от повреждений и атмосферных осадков, что дает возможность хранить его на открытом воздухе, комментирует Рустем Хуснуллин, директор Завода ТЕХНО в Челябинске.Новая линия обеспечит выпуск более 50 видов технической изоляции. Рулонных прошивных матов, предназначенных как для промышленности, так и для частного домостроения. Завод уже приступил к производству прошивных матов по ГОСТ разной плотности, с обкладкой металлической сеткой, стеклотканью и без нее.Они востребованы проектировщиками и сегодня набирают популярность на российском рынке. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ предъявляет повышенные требования к качеству теплоизоляции по ГОСТ. Если разрешенный допуск для материалов плотностью 75 килограммов на кубометр составляет 25 килограммов на кубометр, а нормативным считается материал плотностью от 50 до 75 килограммов на кубометр, то на челябинском заводе эта погрешность сокращена и изоляция плотностью ниже 68 килограммов на кубометр с конвейера сходить не будет.Кроме материалов по ГОСТ новая линия выпускает маты для утепления трубопроводов и прошивные маты по ТУ различной плотности с металлической сеткой или слоем фольги. Это продукт с повышенными характеристиками теплозащиты, сжимаемости и упругости. Фольгированные виды техматов по ТУ имеют высокие огнезащитные характеристики и используются для изоляции воздуховодов.По нашим данным, наиболее часто техническая изоляция применяется в качестве огнезащиты конструкций и изоляции трубопроводов. В общей структуре рынка на эти области в 2018 году приходилось по 25 процентов объема потребления. Доли изоляции для промышленного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования, воздуховодов, отопления составили по 20 ппроцентов каждая, отмечает Василий Ткачев, руководитель направления Минеральная изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ.При этом огнезащита в основном производится из каменной ваты благодаря ее высокой огнестойкости. Это 80 процентов продукции. Доля каменной ваты преобладает также в производстве изоляции для HVAC, 60 процентов, для трубопроводов и промышленного оборудования, по 50 процентов. Для того, чтобы обеспечить эти потребности рынка, ТЕХНОНИКОЛЬ увеличивает выпуск технической изоляции, в том числе за счет новых мощностей челябинского Завода ТЕХНО.Поставки прошивных технических матов челябинский Завод ТЕХНО будет осуществлять клиентам Уральского федерального округа, а также в Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа и некоторые регионы Восточной Сибири. Первым экспортным регионом станет Казахстан.www.tn.ru