ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Челябинске запущена новая линия завода каменной ваты

28.05.2019 14:00 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

На челябинском Заводе ТЕХНО, который входит в структуру ТЕХНОНИКОЛЬ, запущена линия по производству рулонной технической изоляции на основе каменной ваты. Предприятие уже приступило к промышленному выпуску новой продукции. Это более 50 видов матов, производимых по ГОСТ и техническим условиям. Ожидается, что линия станет одной из самых производительных и современных в России в сегменте технической изоляции. Инвестиции компании в реализацию проекта на уральском заводе составили около 400 миллионов рублей. Новая линия оснащена актуальным высокотехнологичным оборудованием, что гарантирует стабильное качество продукции и оптимальные сроки ее производства. Новые технологии и узлы позволяют выпускать материал с особыми качественными характеристиками. С более длинным, эластичным и упругим волокном, удовлетворяющим запросам профессионального рынка. Завод укомплектован прошивочной машиной нового поколения. Упаковочный комплекс с новаторской для России комплектацией включает клеевые станции нового образца, систему просушки.

Челябинский завод по праву может считаться одним из самых высокотехнологичных отечественных предприятий на Урале, отвечающих актуальным требованиям к производству. Здесь полностью автоматизированы основные производственные процессы. Особого внимания заслуживает упаковочный узел, который по праву может считаться технологическим прорывом.

Он оснащен роботом-манипулятором, который устанавливает готовые рулоны технической изоляции вертикально, а не горизонтально и в два яруса. Затем поддон поступает на паковку в стрейч-худ пленку, что также является новшеством для такого рода продукции.

Такой способ упаковки позволяет снизить затраты на транспортировку и время на погрузочно-разгрузочные работы, а также защищает материал от повреждений и атмосферных осадков, что дает возможность хранить его на открытом воздухе, комментирует Рустем Хуснуллин, директор Завода ТЕХНО в Челябинске.

Новая линия обеспечит выпуск более 50 видов технической изоляции. Рулонных прошивных матов, предназначенных как для промышленности, так и для частного домостроения. Завод уже приступил к производству прошивных матов по ГОСТ разной плотности, с обкладкой металлической сеткой, стеклотканью и без нее.

Они востребованы проектировщиками и сегодня набирают популярность на российском рынке. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ предъявляет повышенные требования к качеству теплоизоляции по ГОСТ. Если разрешенный допуск для материалов плотностью 75 килограммов на кубометр составляет 25 килограммов на кубометр, а нормативным считается материал плотностью от 50 до 75 килограммов на кубометр, то на челябинском заводе эта погрешность сокращена и изоляция плотностью ниже 68 килограммов на кубометр с конвейера сходить не будет.

Кроме материалов по ГОСТ новая линия выпускает маты для утепления трубопроводов и прошивные маты по ТУ различной плотности с металлической сеткой или слоем фольги. Это продукт с повышенными характеристиками теплозащиты, сжимаемости и упругости. Фольгированные виды техматов по ТУ имеют высокие огнезащитные характеристики и используются для изоляции воздуховодов.

По нашим данным, наиболее часто техническая изоляция применяется в качестве огнезащиты конструкций и изоляции трубопроводов. В общей структуре рынка на эти области в 2018 году приходилось по 25 процентов объема потребления. Доли изоляции для промышленного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования, воздуховодов, отопления составили по 20 ппроцентов каждая, отмечает Василий Ткачев, руководитель направления Минеральная изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ.

При этом огнезащита в основном производится из каменной ваты благодаря ее высокой огнестойкости. Это 80 процентов продукции. Доля каменной ваты преобладает также в производстве изоляции для HVAC, 60 процентов, для трубопроводов и промышленного оборудования, по 50 процентов. Для того, чтобы обеспечить эти потребности рынка, ТЕХНОНИКОЛЬ увеличивает выпуск технической изоляции, в том числе за счет новых мощностей челябинского Завода ТЕХНО.

Поставки прошивных технических матов челябинский Завод ТЕХНО будет осуществлять клиентам Уральского федерального округа, а также в Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа и некоторые регионы Восточной Сибири. Первым экспортным регионом станет Казахстан.

www.tn.ru
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На челябинском Заводе ТЕХНО, который входит в структуру ТЕХНОНИКОЛЬ, запущена линия по производству рулонной технической изоляции на основе каменной ваты....
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях». Лукашенко прилетел в Нур-Султан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика