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Лукашенко подарил Токаеву корзину продуктов, а тот ему - клюшку для гольфа

28.05.2019 23:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 мая Александр Лукашенко впервые встретился с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Нур-Султане стороны пообщались и обменялись подарками.


Кадр: «Беларусь 1»

Лукашенко презентовал коллеге корзину с белорусскими продуктами, а также факсимильную копию карты мира 1520 года — времени, когда Казахское ханство достигло наивысшего расцвета, сообщили в сюжете телеканала «Беларусь 1».


Кадр: «Беларусь 1»

«Это наши новинки. Мы вам поставляем подобное, но это уже последнее производство. Проверено, сертифицировано», — сказал Лукашенко. Токаев обратил внимание на сгущенку.

Президент Казахстана, в свою очередь, подарил президенту Беларуси клюшку для гольфа. Он сам ранее серьезно увлекался этой спортивной игрой и сейчас настоятельно рекомендовал попробовать Александру Лукашенко.

«Я должен попробовать. Но это такая дорогая клюшка, ей нельзя пробовать», — сказал белорусский президент. «Обязательно попробуйте, это увлекает», — ответил Токаев своему коллеге.


Кадр: «Беларусь 1»

29 мая в Нур-Султане в узком и расширенном составах пройдет саммит ЕАЭС. Главы государств обсудят итоги развития союза за пять лет с момента его создания и определят перспективы углубления евразийской интеграции. Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019−2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС, и другие.

 
 
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28 мая Александр Лукашенко впервые встретился с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Нур-Султане стороны пообщались и обменялись подарками.
 
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