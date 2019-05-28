Минск - Евросоюзу: Давайте сократим время пересечения наземной границы до часа

Источник материала: Tut.by

Минск предлагает Брюсселю добиться того, чтобы границу Беларуси и ЕС можно было пересечь наземным транспортом не больше, чем за час. В Евросоюзе говорят, что готовы помочь с пограничной инфраструктурой, но это не решит проблему. Инициативу Беларуси озвучил замглавы МИД Олег Кравченко на конференции «Десять лет „Восточному партнерству“: достижения и будущие действия», которая проходит в эти дни в Вене.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Кравченко, отношения Беларуси и Евросоюза «почти полностью нормализованы». При этом он отметил, что проекты в «Восточном партнерстве» должны быть заметны, полезны и понятны для людей.

Кравченко предложил запустить проект, нацеленный на молодежь, под названием «30 идей для «Восточного партнерства».

— Идея основана на похожем белорусском конкурсе «100 идей для Беларуси», идей из разных сфер — наука, образование, исследования, стартапы.

По словам замглавы МИД, можно запустить молодежное измерение в бизнес-форуме «Восточного партнерства».

Пройти границу — не больше, чем за час

Кравченко выступил за ускорение процедуры пересечения наземной границы Беларуси со странами ЕС.

— Мне хватило десять минут, чтобы пройти контроль в венском аэропорту сегодня. Но путешествуя в ЕС на машине, белорусы тратят по шесть, восемь, иногда — по 10 часов на границе. Десятки лет назад, когда я был ребенком, мы с родителями часто ездили в Вильнюс на машине за два часа. И это в советские времена, с советскими дорогами и советскими машинами. Сейчас — как минимум в два раза дольше, иногда — до 12 часов в одну сторону.

По словам Кравченко, так быть не должно. Он предложил начать второе десятилетие «Восточного партнерства» с того, чтобы добиться ситуации, когда на прохождение границы нужно не больше часа.

— Это завоюет сердца и умы людей в Беларуси и сделает «Восточное партнерство» намного более заметным, чем многие другие долгосрочные проекты.

Замглавы директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, отвечая во время дискуссии на вопрос TUT.BY, как в Брюсселе относятся к этой идее Минска, подчеркнула, что ЕС может вложить деньги в пограничную инфраструктуру.



Катарина Матернова, фото: Кастрычніцкі эканамічны форум

— Но это не решит проблему задержек [на границе]. Задержки возникают из-за процедур, которые установлены на двусторонней основе между странами (Беларусью и ее западными соседями — TUT.BY). Евросоюз это не решит.

Когда будет базовое соглашение

В своем выступлении Матернова также заявила, что ЕС «надеется, что наступит ситуация, когда мы сможем вступить в договорные отношения с Беларусью». Речь идет о том, чтобы заключить некую разновидность базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Минком и Брюсселем — общего документа об основах сотрудничества, который у Евросоюза заключен, кроме прочего, с Арменией, Казахстаном и Россией.

Реагируя на эти слова, Олег Кравченко подчеркнул, что и Беларусь скорее хочет иметь договорную основу отношений с ЕС.

— Так почему у нас еще его нет? Ответ в том, что отдельные члены ЕС увязывают [соглашение] с некоторыми требованиями, — отметил замминистра. — Я в каком-то смысле могу понять, когда требования выдвигаются к странам, которые хотят вступить в Евросоюз. Наши амбиции — быть хорошим соседом. У нас нет амбиций когда-либо становиться членом ЕС.

Поэтому Минск не считает, что для начала переговоров о базовом соглашении должны выставляться какие-то условия.

— Давайте начинать переговоры. Даже если мы начнем их завтра, они продлятся скорее всего не месяцы, а годы.

Беларусь уже несколько лет призывает Евросоюз начать переговоры о базовом соглашении, но пока безуспешно. Часть стран ЕС ожидает от Беларуси большего прогресса по правам человека, включая мораторий на смертную казнь.

Вместо этого стороны начали переговоры по еще более общему документу — Приоритетам партнерства, но его согласование также зашло в тупик из-за разногласий Беларуси и Литвы по поводу БелАЭС.