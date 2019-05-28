Матвиенко: Россия и Беларусь не могут не быть вместе

Источник материала: Tut.by

Позитивная динамика превалирует в отношениях России и Беларуси, об этом свидетельствует в том числе рост взаимного товароооборота. Об этом заявила в интервью ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Несомненно, во взаимоотношениях России и Беларуси еще есть вопросы, по которым не выработана согласованная позиция. Но позитивная динамика превалирует», — заявила она.

Развитие экономики и правовая база

В качестве примера спикер Совфеда привела развитие экономических связей. «В минувшем году взаимный товарооборот России и Беларуси вырос на 9,4% и достиг $ 35,5 млрд», — напомнила она, уточнив, что в товарообороте РФ Беларусь занимает четвертое место после Китая, Германии и Нидерландов.

«Для Беларуси наша страна — главный торговый партнер: на Россию приходится почти 50% белорусского товарооборота», — добавила Матвиенко.

Кроме того, она отметила развитие кооперации в промышленности, реализацию программ научного и технологического сотрудничества, совместного выпуска продукции.

Под эти отношения, продолжила председатель верхней палаты парламента РФ, «подведена солидная правовая база». Двустороннее сотрудничество России и Беларуси, взаимодействие в рамках Союзного государства регулируют около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. «Это убедительное свидетельство того, что мы научились переводить политические решения в правовые акты, совместно формировать механизмы управления, отвечающие интересам обеих стран», — заявила она, отметив в этом контексте роль Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Будущее Союзного государства

Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 20 лет Союзному государству. «За все это время ни со стороны России, ни со стороны Беларуси не прозвучало, тем более не было предпринято ничего, что можно было бы истолковать как отход от нашего общего курса», — указала она, подчеркнув, что это значит, что «формат Союзного государства России и Беларуси оправдывает связанные с ним ожидания». «Речь может и должна идти о дальнейшем совершенствовании Союзного государства, максимально полной реализации потенциала Договора о его создании», — подчеркнула председатель СФ.

По ее мнению, такую перспективу открывает «совместная работа, направленная на углубление интеграции России и Беларуси во всех областях — экономике, социальной сфере, культуре, обороне». В этой связи Матвиенко напомнила о создании рабочих групп, задачи которых — всесторонний анализ потенциала Договора о Союзном государстве, 20-летнего опыта его практической реализации, «подготовка предложений, призванных дать новый импульс развитию России и Беларуси».

Сила духовной гравитации

Спикер Совфеда убеждена, что Россия и Беларусь «не могут не быть вместе». «Ведь не все в отношениях стран, народов объясняется политической целесообразностью, экономической и финансовой выгодой. Россию и Беларусь прочно связывают, прежде всего, узы, в основе которых то, что я бы назвала взаимной культурной, духовной гравитацией», — констатировала Матвиенко, пояснив, что имеет в виду «человеческое притяжение, уважение, доверие, рожденное, выкованное, а в иные периоды и выстраданное общей историей».

«Сила этой гравитации огромна, она способна разбить все попытки оторвать Беларусь от России, посеять в ней русофобию», — уверена Матвиенко.

Нужный человек на нужном месте

Валентина Матвиенко уверена, что сенатор Дмитрий Мезенцев , назначенный послом России в Беларуси, будет успешно работать в новой должности.

«Говорят, что смысл кадровой политики в том, чтобы поставить нужного человека на нужное место. Решение президента [РФ Владимира Путина] о назначении Дмитрия Федоровича [Мезенцева] чрезвычайным и полномочным послом России в республику Беларусь — именно такое», — заявила она.

Матвиенко пояснила, что для работы на данном направлении «нужен не просто кадровый дипломат, а человек, за плечами которого многообразный опыт — политический, управленческий, хозяйственный». «У Дмитрия Мезенцева все это есть в полной мере», — уверена спикер СФ.

«Присущие ему системный подход, въедливость в хорошем смысле этого слова, последовательность востребованы в наших отношениях по совершенствованию Союзного государства», — обратила внимание Матвиенко.