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УКС Заводского района предложил новые квартиры в доме в Чижовке. Цена кв.м «двушек» — 2 300 рублей
29.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
15-этажный двухсекционный жилой дом № 3 по генплану строится по индивидуальному проекту в конструкциях ФБС КУП «ЗЭПК» и рассчитан на 134 квартиры.
Жилые помещения передаются дольщикам с внутренней отделкой (обои на стенах, ламинат на полу).
Строительство дома начато в январе 2019 года. Нормативный срок сдачи объекта в эксплуатацию — апрель 2020 года.
Согласно дополнению к проектной декларации для заключения договоров долевого строительства на коммерческой основе предлагаются 40 квартир, в том числе (указана цена квадратного метра):
— 15 однокомнатных общей площадью 43,75 кв.м по 2.350 рублей при оплате по графику и 2.300 рублей — при единовременной оплате в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;
— 14 двухкомнатных квартир общей площадью 63,51 кв.м по 2.350 рублей при оплате по графику и 2.300 рублей — при единовременной оплате;
— 11 двухкомнатных квартир общей площадью 64,24 кв.м по 2.350 рублей при оплате по графику и 2.300 рублей — при единовременной оплате.
Нереализованные на дату опубликования данного дополнения к проектной декларации по дому двухкомнатные квартиры, а также квартиры, по которым расторгнуты договоры долевого строительства до выхода настоящей декларации, будут реализовываться по следующим ценам (указана цена квадратного метра):
— двухкомнатная квартира общей площадью 71,16 кв.м по 2.100 рублей при оплате по графику и 2.000 рублей — при единовременной оплате;
— двухкомнатные квартиры общей площадью 71,36 кв.м по 2.350 рублей при оплате по графику и 2.150 рублей — при единовременной оплате;
— двухкомнатные квартиры общей площадью 64,24 кв.м по 2.350 рублей при оплате по графику и 2.300 рублей — при единовременной оплате.
При оплате по графику платежей размер первоначального взноса составляет 30% от полной цены объекта долевого строительства.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься с 3 июня 2019 года в здании Минского рессорного завода.
Первая проектная декларация по дому
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УКС Заводского района Минска предложил квартиры в своем новом доме в составе многоквартирных жилых домов в границах улиц Столбцовской — Копыльской — Уборевича....
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