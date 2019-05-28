УКС Заводского района предложил новые квартиры в доме в Чижовке. Цена кв.м «двушек» — 2 300 рублей

Источник материала: realt.by

Строительство дома начато в январе 2019 года. Нормативный срок сдачи объекта в эксплуатацию — апрель 2020 года.

Жилые помещения передаются дольщикам с внутренней отделкой (обои на стенах, ламинат на полу).

15-этажный двухсекционный жилой дом № 3 по генплану строится по индивидуальному проекту в конструкциях ФБС КУП «ЗЭПК» и рассчитан на 134 квартиры.

Согласно дополнению к проектной декларации для заключения договоров долевого строительства на коммерческой основе предлагаются 40 квартир, в том числе (указана цена квадратного метра):

— 15 однокомнатных общей площадью 43,75 кв.м по 2.350 рублей при оплате по графику и 2.300 рублей — при единовременной оплате в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

— 14 двухкомнатных квартир общей площадью 63,51 кв.м по 2.350 рублей при оплате по графику и 2.300 рублей — при единовременной оплате;

— 11 двухкомнатных квартир общей площадью 64,24 кв.м по 2.350 рублей при оплате по графику и 2.300 рублей — при единовременной оплате.