Какие квартиры покупают за 30, 70 и 100 тысяч долларов? Инфографика о том, как бюджет влияет на возможности покупателей

Источник материала: realt.by

Мы проанализировали свыше 4 тысяч сделок с квартирами в Минске и ближайшем пригороде, которые были проведены с начала 2019 года. Цены на квартиры всё это время менялись крайне незначительно, а значит представленная ниже структура спроса будет актуальным ориентиром для тех, кто сейчас активно ищет жильё.

Все проданные квартиры были разбиты по трём основным параметрам: числу комнат, возрасту дома и району (Минска или ближайших к нему). Выбирайте интересующий вас ценовой диапазон, и структура автоматически обновится.