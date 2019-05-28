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Какие квартиры покупают за 30, 70 и 100 тысяч долларов? Инфографика о том, как бюджет влияет на возможности покупателей

29.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы проанализировали свыше 4 тысяч сделок с квартирами в Минске и ближайшем пригороде, которые были проведены с начала 2019 года. Цены на квартиры всё это время менялись крайне незначительно, а значит представленная ниже структура спроса будет актуальным ориентиром для тех, кто сейчас активно ищет жильё.

Все проданные квартиры были разбиты по трём основным параметрам: числу комнат,  возрасту дома и району (Минска или ближайших к нему). Выбирайте интересующий вас ценовой диапазон, и структура автоматически обновится.

 
Теги: Минск
 
 
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Вы «созрели» для покупки квартиры — в распоряжении есть энная сумма, осталось определиться, на что её потратить? Мы подготовили специальную инфографику, чтобы вы...
 
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