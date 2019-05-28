Дом, который готов пережить апокалипсис. За $277 тысяч продается необычный коттедж в садовом товариществе

Коттедж общей площадью 254 кв.м. расположен на довольно большом участке в 25 соток в деревне Рудомейка Смолевичского района. Это дом из керамических блоков 2014 года постройки.

Участок представляет собой по сути большую горку. Собственница дома Елена сумела обыграть этот момент, сделав необычный ландшафтный дизайн. По ее словам, в летнее время здесь есть даже небольшой водопад: вода течет по камням из кувшина сверху, вливаясь в небольшой пруд. Отдельной зоной организована кострище. По вечерам вдоль дорожек и у пруда загораются фонарики, и территория становится по-настоящему уютной и теплой.