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Дом, который готов пережить апокалипсис. За $277 тысяч продается необычный коттедж в садовом товариществе
29.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Коттедж общей площадью 254 кв.м. расположен на довольно большом участке в 25 соток в деревне Рудомейка Смолевичского района. Это дом из керамических блоков 2014 года постройки.
Участок представляет собой по сути большую горку. Собственница дома Елена сумела обыграть этот момент, сделав необычный ландшафтный дизайн. По ее словам, в летнее время здесь есть даже небольшой водопад: вода течет по камням из кувшина сверху, вливаясь в небольшой пруд. Отдельной зоной организована кострище. По вечерам вдоль дорожек и у пруда загораются фонарики, и территория становится по-настоящему уютной и теплой.
Идем в дом. Первое, что удивляет — при обилии достаточно темных цветов в интерьере пространство не кажется сжатым. Однако это и не тот вариант «воздушной» планировки, когда все на виду. При наличии общей гостиной и столовой каждая комната представляет собой отдельное пространство с собственной атмосферой.
— Когда я разрабатывала дизайн этого дома, мне хотелось использовать как можно более спокойные и приглушенные тона. Именно поэтому в качестве основных были выбраны темно-серый, светло-коричневый, белый. Красный здесь выступает как яркий акцент, чтобы разбавить монохром, — рассказала собственница коттеджа Елена. — Кстати, именно темные тона используются ювелирами, чтобы подчеркнуть ценность того или иного украшения. Бриллианты представляют покупателю на темном бархате. Так что, возможно, такой выбор цветовой гаммы можно назвать в чем-то прагматичным.
Такую планировку принято называть 1,5-этажной. На 1 этаже находится большая гостиная с камином и печкой-лежанкой, кухня со столовой, кабинет-спальня и санузел с большой душевой комнатой. Из кухни можно выйти сразу во двор и на террасу с большим обеденным столом.
На втором этаже под крышей находится большая спальня, из которой есть выход в еще одну небольшую комнату (детскую, кабинет или гардеробную). Напротив расположен большой санузел с ванной.
Также в доме есть полноценный цокольный этаж. Здесь расположена большая основная комната, отдельная котельная, большая постирочная и выход в гараж. Систему отопления можно назвать автономной: есть газовый, электрический котлы и котел на твердом топливе. При этом на первом этаже есть камин с печкой, а на втором — небольшая чугунная печь. Оба варианта могут с легкостью прогреть весь этаж.
На цокольном этаже также есть холодная комната (аналог погреба в деревенском доме). По словам собственницы дома, такую комнату делали для того, чтобы можно было дольше хранить овощи и некоторые продукты — как раньше в деревнях.
Дом наполнен множеством мелочей, которые хочется рассматривать. Лестницу от гостиной отделяет стена из дубовых досок. Елена рассказала, что дубовая доска во время строительства ей досталась по выгодной цене. Изначально задумка заключалась в том, чтобы сделать из нее дубовый пол, но, просчитав все затраты, стало ясно, что пол таким образом получился бы «золотым». Тогда дубовая доска «отправилась» дожидаться своего часа на цокольный этаж, а пол был сделан из плитки и обработанного дерева.
В коридоре и на кухне для пола использована плитка, в столовой лежит деревянный настил — чтобы чувствовать тепло, исходящее от дерева, когда сидишь за столом. В гостиной также лежит деревянный пол.
К дубовой доске Елена вернулась немного позже. Было решено использовать вот такие, с виду необработанные, доски при оформлении лестницы. Также из дуба сделан обеденный стол.
Гостиная сама по себе довольно интересна. Здесь можно и посидеть у камина, и удобно расположиться в гамаке с книгой в руках, и даже полежать на печке (тем, кто любит погреть «косточки»). Библиотека, отделяющая гостиную от коридора, появилась спонтанно, но со временем она стала неотъемлемой частью интерьера.
— Этот дом продумывался вплоть до самых мелочей, но строительство вносило собственные коррективы уже по ходу дела, — рассказала Елена. — Частенько я приезжала на стройку и обнаруживала, что рабочие «накосячили» в каких-то моментах. Исправлять такие промахи было бы очень накладно, поэтому на некоторых этапах план менялся уже на ходу. Например, одно из окон в гостиной должно было быть угловым, а еще одно окно строители просто не сделали. Можно было, конечно, заставить их все переделывать, но тогда я решила действовать по ситуации. Например, вместо не построенного окна в столовой теперь висят большие часы.
Дом с участком выставлен на продажу за $277 тысяч. Собственница уточняет, что она готова к разумному торгу, но речь не идет о снижении цены в 2 раза.
— В ближайшее время я вынуждена уехать на довольно длительный срок, и оставлять дом без хозяина просто не вижу смысла, — с некоторым сожалением рассказала Елена. — Однако и в срочной продаже необходимости нет, поэтому я буду ждать «своего» покупателя. И только при настоящей заинтересованности можно будет говорить о каком-либо торге.
Следующий момент, который вызывает вопросы, —
Что касается регистрации, то в местном органе исполнительной власти можно оформить регистрацию, которую просто нужно будет ежегодно продлевать.
Перед тем, как
Коттедж при всей своей современности создает ощущение какого-то автономного строения, практически бункера. Большой участок земли с собственной скважиной и баней, коттедж, который может отапливаться практически любыми способами и даже комната-погреб, которая со всех сторон окружена землей. Здесь есть, о чем подумать.
Фото: Павел Садовский
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Дом, который готов пережить апокалипсис. За $277 тысяч продается необычный коттедж в садовом товариществе
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