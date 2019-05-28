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Торговым центрам Минска не хватает профессионального управления. Поэтому они пустуют?
29.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно один из крупнейших столичных ТРЦ «Галерея Минска» перешел под управление российской компании «Практика Девелопмент», возглавляемой Булатом Шакировым. Некоторые заговорили о приходе российских компаний в сферу управления коммерческой недвижимостью и начале эпохи профессионального управления
В одной из публикаций realt.byуже писал о том, что в понятие «управление недвижимостью» может
Для чего нужно профессиональное управление торговым центром?
Управляющий директор, партнер Colliers International в Беларуси Денис Четвериков отмечает, что управление торговым центром позволяет решать как очевидные тактические, так и стратегические задачи. С одной стороны, управление торговым центром (PropertyManagement) позволяет обеспечить максимальную эффективность от его эксплуатации за счет:
· Управления концепцией и реконцепцией объекта (с определением единого его формата, целевой аудитории, ценовой категории, прогнозной посещаемости и конверсии и др.);
· Обеспечения оптимального пула арендаторов;
· Оптимальной конфигурации торговой аллеи;
· Навигации, дизайна, световой концепции, запахов и др.
· Управления договорами аренды;
· Выстраивания отношений с арендаторами;
· Внедрения системы метрик торгового центра: посещаемость, конверсия и др.;
· Обеспечения надлежащего технического обслуживания объекта.
По мнению эксперта, управление также является инструментом для повышения стоимости и капитализации объекта на различных стадиях.
— На инвестиционных рынках крупные игроки рассматривают и готовы приобретать объекты с понятным и эффективным управлением, которые могут обеспечить международные консалтинговые компании, — дополняет Денис Четвериков.
Кто управляет в Беларуси и управляет ли вообще?
Международный эксперт отмечает, что, как ни странно, но в Беларуси propertymanagement в полном смысле этого слова пока не существует. Собственники объектов зачастую не готовы делиться полномочиями и оплачивать услугу, смысл и результаты которой они не понимают, либо когда компетенция управляющих ниже, чем она есть у девелопера.
— В принципе, девелоперов можно понять. Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность торгового центра, особенно в средне- и долгосрочной перспективе, нужно уметь разрабатывать и реализовывать концепцию торгового центра, вырабатывать видение и варианты его развития. Такими знаниями на белорусском рынке обладает небольшое количество компаний и специалистов. Например, наша компания за 12 лет работы на рынке разработала несколько десятков подобных концепций, — говорит Денис Четвериков.
Объекты в основном управляются или непосредственно собственниками торговых центров, или созданными ими аффилированными управляющими компаниями. Последние, как правило, создаются, если у девелопера есть несколько торговых объектов или они разноплановые.
- Почему так поступают девелоперы?
— Есть два ответа на этот вопрос. Либо у девелоперов нет выбора и предложения на нашем рынке соответствующих услуг, либо они вообще несколько пренебрежительно относятся к аутсорсингу, — высказывает свою точку зрения Денис Четвериков. — Многие национальные бизнесы в принципе заточены под то, что «все деньги» должны находиться внутри компании. Это касается не только управления недвижимостью.
Специалист уточняет, что сегодня на отечественном рынке к аутсорсингу услуг лояльно относятся лишь клининговые компании. Они поняли, что нанимать и содержать штат собственных уборщиц нецелесообразно.
«Практика Девелопмент», взявшая в управление ТЦ «Галерея Минска», на своем локальном рынке в России не отличается большим портфелем управляемых объектов, говорит эксперт международной компании ColliersInternational.
— Говорить о том, что российская управляющая компания всерьез занялась управлением на белорусском рынке пока преждевременно. Изменений в управлении объектом и самой команде пока не видно. Пожалуй, самым громким событием, которое произошло с «Галереей Минска» после перехода ее под управление «Практика Девеломент», становится
Денис Четвериков говорит о том, что по мере развития белорусского рынка крупной торговой недвижимости будут расти и специалисты, и компании, которые обеспечат профессиональное управление торговыми центрами.
— И, самое главное, собственники объектов увидят разницу в уровнях своего профессионализма и выросших сторонних управленцев и смогут принять осознанное решение о передаче объекта во внешнее управление, — заключает эксперт.
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