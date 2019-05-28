Торговым центрам Минска не хватает профессионального управления. Поэтому они пустуют?

Источник материала: realt.by

Не так давно один из крупнейших столичных ТРЦ «Галерея Минска» перешел под управление российской компании «Практика Девелопмент», возглавляемой Булатом Шакировым. Некоторые заговорили о приходе российских компаний в сферу управления коммерческой недвижимостью и начале эпохи профессионального управления торговыми центрами в Беларуси. Так ли это на самом деле? За комментариями мы обратились в международную компанию Colliers International в Беларуси.

В одной из публикаций realt.byуже писал о том, что в понятие «управление недвижимостью» может вкладываться различный смысл: от технического обслуживания и эксплуатации (facilitymanagement) до управления объектом как коммерческим активом (propertymanagement) или комплексного управления портфелем (assetmanagement). И если техническое обслуживание так или иначе представлено в Беларуси, то компаний, обеспечивающих управление современным торговым центром с точки зрения повышения его эффективности и увеличения денежного потока (propertymanagement) практически нет.

— На инвестиционных рынках крупные игроки рассматривают и готовы приобретать объекты с понятным и эффективным управлением, которые могут обеспечить международные консалтинговые компании, — дополняет Денис Четвериков.

По мнению эксперта, управление также является инструментом для повышения стоимости и капитализации объекта на различных стадиях.

· Управления концепцией и реконцепцией объекта (с определением единого его формата, целевой аудитории, ценовой категории, прогнозной посещаемости и конверсии и др.);

Управляющий директор, партнер Colliers International в Беларуси Денис Четвериков отмечает, что управление торговым центром позволяет решать как очевидные тактические, так и стратегические задачи. С одной стороны, управление торговым центром (PropertyManagement) позволяет обеспечить максимальную эффективность от его эксплуатации за счет:

Кто управляет в Беларуси и управляет ли вообще?

Международный эксперт отмечает, что, как ни странно, но в Беларуси propertymanagement в полном смысле этого слова пока не существует. Собственники объектов зачастую не готовы делиться полномочиями и оплачивать услугу, смысл и результаты которой они не понимают, либо когда компетенция управляющих ниже, чем она есть у девелопера.

— В принципе, девелоперов можно понять. Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность торгового центра, особенно в средне- и долгосрочной перспективе, нужно уметь разрабатывать и реализовывать концепцию торгового центра, вырабатывать видение и варианты его развития. Такими знаниями на белорусском рынке обладает небольшое количество компаний и специалистов. Например, наша компания за 12 лет работы на рынке разработала несколько десятков подобных концепций, — говорит Денис Четвериков.

Объекты в основном управляются или непосредственно собственниками торговых центров, или созданными ими аффилированными управляющими компаниями. Последние, как правило, создаются, если у девелопера есть несколько торговых объектов или они разноплановые.

- Почему так поступают девелоперы?

— Есть два ответа на этот вопрос. Либо у девелоперов нет выбора и предложения на нашем рынке соответствующих услуг, либо они вообще несколько пренебрежительно относятся к аутсорсингу, — высказывает свою точку зрения Денис Четвериков. — Многие национальные бизнесы в принципе заточены под то, что «все деньги» должны находиться внутри компании. Это касается не только управления недвижимостью.

Специалист уточняет, что сегодня на отечественном рынке к аутсорсингу услуг лояльно относятся лишь клининговые компании. Они поняли, что нанимать и содержать штат собственных уборщиц нецелесообразно.

«Практика Девелопмент», взявшая в управление ТЦ «Галерея Минска», на своем локальном рынке в России не отличается большим портфелем управляемых объектов, говорит эксперт международной компании ColliersInternational.