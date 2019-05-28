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Кресло гендиректора «Амкодора» пустовало недолго

29.05.2019 11:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет директоров холдинга «Амкодор» утвердил нового гендиректора компании. Им стал Виктор Основский. Ранее он был заместителем гендиректора. Кандидатуру Основского представил председатель совета директоров Александр Шакутин. Информация об этом размещена на сайте «Амкодора».


Виктор Основский на фото в белой рубашке с галстуком. Источник: amkodor.by

Основский родился 29 апреля 1960 года в Минске, в возрасте 22 лет окончил Могилевский машиностроительный институт. В том же 1982 году стал работать в должности инженера-технолога Минского автозавода.

С 1983 по 1987 год работал инструктором организационного отдела Заводского райкома комсомола Минска. Последующие годы были неразрывно связаны с МАЗом. Он прошел путь от представителя органа госприемки до гендиректора автозавода. МАЗ он возглавлял в 2013—2014 годах. Потом еще в течение года «выполнял важные административные функции в центральном аппарате управления производством».

В 2016 году Основский получил предложение возглавить «Амкодор-Маш», а с 2018 года стал заместителем гендиректора по производству и закупкам «Амкодор» — управляющая компания холдинга". 24 мая 2019 года его утвердили руководителем компании.

Кресло гендиректора «Амкодора» стало вакантным 16 мая после перехода Валерия Иванковича на МАЗ.

Интересно, что Иванкович и Основский несколько лет работали вместе на Минском автозаводе.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Совет директоров холдинга «Амкодор» утвердил нового гендиректора компании. Им стал Виктор Основский. Ранее он был заместителем гендиректора.
 
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