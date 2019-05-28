Саркисян: Евразийский экономический союз состоялся за 5 лет своей работы

Источник материала: БелТА

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз состоялся за 5 лет, прошедшие с момента подписания договора о его создании. Такое мнение высказал председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам прошедшего в Нур-Султане заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первые пять лет оценены как успешные. Союз состоялся. Как наднациональный орган состоялась комиссия (ЕЭК. - Прим. БЕЛТА). Об этом свидетельствует международное признание. Но, конечно, еще есть много работ, которые должны повысить эффективность нашей деятельности", - сказал Тигран Саркисян.

В ходе заседания он также акцентировал внимание на вопросе реализации цифровой повестки дня, который затрагивался и во многих выступлениях глав государств. "Впервые в рамках Евразийского экономического союза нами задумана такая конструкция нашей цифровой повестки, которая позволяет нашим странам в полной мере на равноправных основах реализовать свой цифровой суверенитет. Те десять проектов, которые мы запускаем, и та экосистема, которую мы формируем, дают эту уникальную возможность нашим странам быть не только пользователями технологических и технических решений, которые предлагают глобальные транснациональные корпорации, но и иметь собственные цифровые продукты, которые касаются всех сфер экономической деятельности нашего союза", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян на итоговом брифинге для СМИ отметил символичность того факта, что юбилейный саммит прошел в городе, где 5 лет назад и был подписан Договор о ЕАЭС. "Конечно, есть некоторые вопросы в повестке дня, которые еще нужно согласовать, уточнить. Но мы пришли к согласию, что по этим вопросам мы будем продолжать работу между нашими правительствами", - сказал он.

Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в узком и широком составах и было приурочено к двум датам - 5-летию подписания Договора о ЕАЭС и 25-летию идеи евразийской интеграции. Во второй части заседания к главам государств союза присоединились Президент Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя, а также председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Кроме того, на мероприятии присутствовал первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который стал Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. В этом качестве он сможет участвовать в заседаниях ВЕЭС, высказывать позицию при обсуждении вопросов, входящих в повестку дня заседаний, вносить предложения по вопросам функционирования и развития союза.

В повестку дня были включены вопросы интеграции, макроэкономики, международного экономического сотрудничества с третьими странами, торговли, электроэнергетики, таможенного регулирования, финансовой политики, единого рынка услуг, цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), промышленного сотрудничества, конкуренции и ряд других.

Члены ВЕЭС приняли совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе, международный договор о формировании общего рынка электроэнергии ЕАЭС.

Была также обсуждена реализация цифровой повестки, основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2019-2020 годы и другие вопросы.-0-