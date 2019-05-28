ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько Беларусь заработает на возврате «грязной» нефти в Россию?

29.05.2019 12:42 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За 5 дней «Транснефть» откачала реверсом из Беларуси 163 тыс. тонн некондиционной нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

«Реверсом из Беларуси на Унечу откачено на 0:00 29 мая 163 тыс. тонн», — сказал Демин. Он также проанонсиоровал начало прокачки чистой нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрии.

С 24 мая по второй ветке «Дружбы» в направлении российской станции «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах станции «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения, сообщал «Белнефтехим».

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси.

Согласно постановлению МАРТ № 42 от 24 мая, по маршрутному направлению Унеча (Высокое) — линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» и обратно установлен тариф за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость) в 70,44 российского рубля (ранее — 65,47); Унеча (Высокое) — нефтеперекачивающая станция «Кобрин» (граница с Польшей) и в противоположном направлении — 330,53 российского рубля (ранее — 307,19); Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель — 191,2 российского рубля (ранее — 144).

По данным источников Reuters, около 2 млн тонн загрязненной нефти оставалось в нефтепроводе на территории России, Беларуси и Украины. Еще около 1 млн тонн необходимо вывезти с территории Польши и Германии.

По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, РФ прокачает с территории Беларуси порядка 1 млн тонн «грязной» нефти, с территории Польши — в 4 раза меньше.

Таким образом Беларусь может заработать на возврате некачественной нефти около 3 миллионов долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 5 дней «Транснефть» откачала реверсом из Беларуси 163 тыс. тонн некондиционной нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: От протекционистских решений на национальных уровнях в ЕАЭС пора отказываться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика