Лукашенко: От протекционистских решений на национальных уровнях в ЕАЭС пора отказываться

Источник материала: Tut.by

ЕАЭС строит единый рынок, потому от введения ограничительных мер на национальных уровнях необходимо отказаться. Об этом заявил Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

По мнению Александра Лукашенко, качественное выполнение уже имеющихся в союзе договоренностей должно являться приоритетом. «По формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

«Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз. Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны», — заявил президент.

Лукашенко особо отметил, что каждый — от глав государств до экспертов — должен четко понимать, что в ЕАЭС строится именно единый рынок, общее пространство.

Президент также считает важным дальнейшее расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров. «Думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать, сыграв значительную роль, почетный председатель нашего союза», — отметил он.

Президент подчеркнул, что вопрос не только в личности Нурсултана Назарбаева: «У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом, и нам нельзя это потерять».

Александр Лукашенко также предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев занялся и ревизией всего, что сделано или не сделано в союзе, начиная от кадрового состава Евразийской экономической комиссии и заканчивая стратегическими направлениями деятельности.

«Пять лет назад мы сделали решительный шаг к созданию союза. Главная задача текущего дня — сохранить достигнутые результаты и приумножить их во благо наших государств и народов. В сегодняшнем заявлении мы формулируем основные принципы и приоритеты дальнейшего сотрудничества», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями сторонам удастся добиться укрепления евразийской интеграции.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

29 мая в столице Казахстана Нур-Султане прошло юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Его участники приняли решение присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС.