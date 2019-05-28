«Затем подключатся президенты»: Путин и Лукашенко поручат проработать пути интеграции до 21 июня

Источник материала: Tut.by

Правительства Беларуси и России должны до 21 июня проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие поручения совминам условились дать Владимир Путин и Александр Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, «после этого включатся в дело президенты двух стран».

Представитель Кремля добавил, что ситуацию с нефтепроводом «Дружба» лидеры не обсуждали. «Этим занимаются технические ведомства», — пояснил он.

25 декабря минувшего года во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы, которая должна провести ревизию договора о Союзном государстве 1999 года.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.

В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников , возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.