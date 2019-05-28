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«Затем подключатся президенты»: Путин и Лукашенко поручат проработать пути интеграции до 21 июня
29.05.2019 13:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительства Беларуси и России должны до 21 июня проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие поручения совминам условились дать Владимир Путин и Александр Лукашенко.
«Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня», —
По его словам, «после этого включатся в дело президенты двух стран».
Представитель Кремля добавил, что ситуацию с нефтепроводом «Дружба» лидеры не обсуждали. «Этим занимаются технические ведомства», — пояснил он.
25 декабря минувшего года
От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.
В Беларуси в состав группы
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«Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам...
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