Директор «СтанкоГомеля» опроверг информацию о своем задержании

Источник материала: Tut.by

Директор компании «СтанкоГомель» Владимир Сосновский находится на своем рабочем месте и продолжает исполнять обязанности руководителя компании. Об этом говорится в письме гомельского завода.

«Предприятие работает в обычном режиме, под руководством прежнего директора Владимира Сосновского», говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о задержании директоров ряда белорусских заводов, которые производят станки и инструменты.