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Директор «СтанкоГомеля» опроверг информацию о своем задержании

29.05.2019 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор компании «СтанкоГомель» Владимир Сосновский находится на своем рабочем месте и продолжает исполнять обязанности руководителя компании. Об этом говорится в письме гомельского завода.

«Предприятие работает в обычном режиме, под руководством прежнего директора Владимира Сосновского», говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о задержании директоров ряда белорусских заводов, которые производят станки и инструменты.

 
Теги: Гомель
 
 
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Предприятие работает в обычном режиме под руководством прежнего директора Владимира Сосновского.
 
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