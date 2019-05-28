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Директор «СтанкоГомеля» опроверг информацию о своем задержании
29.05.2019 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор компании «СтанкоГомель» Владимир Сосновский находится на своем рабочем месте и продолжает исполнять обязанности руководителя компании. Об этом говорится в письме гомельского завода.
«Предприятие работает в обычном режиме, под руководством прежнего директора Владимира Сосновского», говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о
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Предприятие работает в обычном режиме под руководством прежнего директора Владимира Сосновского.
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