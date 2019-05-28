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ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от $54 тысяч
29.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ЖК «Мармелад» расположен в Военном городке (Уручье). Проект был презентован около года назад, и за это время строительная компания успела практически построить два дома и начать третий. Планируется, что первый дом будет сдан в июле этого года, второй — в сентябре, а третий — в сентябре. И, судя по всему, у компании «Трайпл» есть все шансы сдержать свое обещание.
Интересно, что
Однако
Стоимость квадратного метра при 100% оплате в доме №3 на 23.04.2019 г.:
1-комнатные квартиры (45 кв.м.) — от $1200/кв.м.
Еврооднушки (44 кв.м.) —от $1300/кв.м.
2-комнатные (от 54 кв.м.) — $1150/кв.м.
3-комнатные (81 кв.м.) — $1100/кв.м.
При этом застройщик указывал, что это стоимость квадратного метра осталась такой же, как и во втором доме — «цены заморожены».
При этом застройщик надеется, что к 2021 году город «подтянет» социальную инфраструктуру в виде детского сада, школы и поликлиники. Когда-нибудь здесь появится и ст.м. «Смоленская».
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