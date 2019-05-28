ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от $54 тысяч

Интересно, что поначалу застройщик позиционировал этот жилой комплекс как жилье эконом-класса для тех молодых людей, которые умеют выбирать недвижимость для жизни. При этом каждый дом панельный, серии «МАПИД» М111-90. На снижение цены, по словам застройщика, будет также должен был повлиять выбор недорогих строительных материалов и непосредственно размещение «столбиков».

Однако купить квартиру в новостройке на окраине Минска в апреле этого года предлагали за $1100. При этом самая дешевая квартира здесь стоит $54 тысячи.

Стоимость квадратного метра при 100% оплате в доме №3 на 23.04.2019 г.:

1-комнатные квартиры (45 кв.м.) — от $1200/кв.м.

Еврооднушки (44 кв.м.) —от $1300/кв.м.

2-комнатные (от 54 кв.м.) — $1150/кв.м.

3-комнатные (81 кв.м.) — $1100/кв.м.

При этом застройщик указывал, что это стоимость квадратного метра осталась такой же, как и во втором доме — «цены заморожены».

При этом застройщик надеется, что к 2021 году город «подтянет» социальную инфраструктуру в виде детского сада, школы и поликлиники. Когда-нибудь здесь появится и ст.м. «Смоленская».