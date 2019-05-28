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ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от $54 тысяч

29.05.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч
ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч
ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч

ЖК «Мармелад» расположен в Военном городке (Уручье). Проект был презентован около года назад, и за это время строительная компания успела практически построить два дома и начать третий. Планируется, что первый дом будет сдан в июле этого года, второй — в сентябре, а третий — в сентябре. И, судя по всему, у компании «Трайпл» есть все шансы сдержать свое обещание.

ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч
ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч

ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч

ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч

Интересно, что поначалу застройщик позиционировал этот жилой комплекс как жилье эконом-класса для тех молодых людей, которые умеют выбирать недвижимость для жизни. При этом каждый дом панельный, серии «МАПИД» М111-90. На снижение цены, по словам застройщика, будет также должен был повлиять выбор недорогих строительных материалов и непосредственно размещение «столбиков».

Однако купить квартиру в новостройке на окраине Минска в апреле этого года предлагали за  $1100. При этом самая дешевая квартира здесь стоит $54 тысячи.

Стоимость квадратного метра при 100% оплате в доме №3 на 23.04.2019 г.:

1-комнатные квартиры (45 кв.м.) — от $1200/кв.м.

Еврооднушки (44 кв.м.) —от $1300/кв.м.

2-комнатные (от 54 кв.м.) — $1150/кв.м.

3-комнатные (81 кв.м.) — $1100/кв.м.

При этом застройщик указывал, что это стоимость квадратного метра осталась такой же, как и во втором доме — «цены заморожены».

При этом застройщик надеется, что к 2021 году город «подтянет» социальную инфраструктуру в виде детского сада, школы и поликлиники. Когда-нибудь здесь появится и ст.м. «Смоленская».

ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч
ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч
ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч

Планируется, что яркая мармеладная палитра на фасаде зданий будет выгодно отличать этот жилой комплекс от других. Вечером, по задумке, дома будут подсвечены с помощью LED-подсветки. Проект жилого комплекса «Мармелад» разработан архитектурным бюро «Nota Bene».


ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч
ФОТОФАКТ: начали красить первый дом ЖК «Мармелад», где «экономные» квартиры стоят от тысяч
 
Теги: Минск
 
 
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ЖК «Мармелад» постепенно становится все ярче — застройщик уже начал оформление одной из высоток комплекса. Планируемая дата окончания строительства этого дома —...
 
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