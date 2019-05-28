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Посевная назвала героев

29.05.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Согласно постановлению райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса № 32 от 21.03.2019 года "О задачах организаций профсоюза работников агропромышленного комплекса по участию в весенне-полевых работах в 2019-м году" и протокола № 1 от 21.05.2019 заседания комиссии по определению победителей соревнования среди трактористов-машинистов, занятых на проведении весенне-полевых работ в 2019-м году, признаны победителями соревнования с вручением Благодарственного письма райкома профсоюза и управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома с выплатой единовременного вознаграждения.

Посевная назвала героев

На подготовке почвы:

Евгений Францевич Клебеко, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро",

на севе:

Анатолий Леонидович Желдак, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро",

на внесении минеральных удобрений:

Вячеслав Станиславович Красновицкий, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро",

на внесении органических удобрений:

Евгений Валерьевич Стельмах, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро",

на внесении ядохимикатов:

Николай Дмитриевич Матюш, тракторист-машинист КСУП "Баума".

Молодому механизатору:

Руслану Станиславовичу Кречу, трактористу-машинисту КСУП "Субботники" Благодарственное письмо и единовременное вознаграждение вручено совместно с управлением сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

 
 
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Согласно постановлению райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса № 32 от 21.03.2019 года "О задачах организаций профсоюза работников...
 
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