Посевная назвала героев

Источник материала: Ивьевский край

Согласно постановлению райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса № 32 от 21.03.2019 года "О задачах организаций профсоюза работников агропромышленного комплекса по участию в весенне-полевых работах в 2019-м году" и протокола № 1 от 21.05.2019 заседания комиссии по определению победителей соревнования среди трактористов-машинистов, занятых на проведении весенне-полевых работ в 2019-м году, признаны победителями соревнования с вручением Благодарственного письма райкома профсоюза и управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома с выплатой единовременного вознаграждения.





На подготовке почвы:

Евгений Францевич Клебеко, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро",

на севе:

Анатолий Леонидович Желдак, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро",

на внесении минеральных удобрений:

Вячеслав Станиславович Красновицкий, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро",

на внесении органических удобрений:

Евгений Валерьевич Стельмах, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро",

на внесении ядохимикатов:

Николай Дмитриевич Матюш, тракторист-машинист КСУП "Баума".

Молодому механизатору:

Руслану Станиславовичу Кречу, трактористу-машинисту КСУП "Субботники" Благодарственное письмо и единовременное вознаграждение вручено совместно с управлением сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.