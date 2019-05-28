Отмечен труд профсоюзного лидера

В соответствии с постановлением Гродненского обкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса от 29.04.2019 года за активное участие в профсоюзной жизни организации принято решение о размещении на стенде "Лучший профсоюзный активист Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса" фотографии Галины Александровны Абугель, казначея первичной профсоюзной организации КСУП "Трабы", с вручением соответствующего свидетельства.
Свидетельство вручил член Гродненского обкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, председатель Ивьевского райкома профсоюза Иосиф Станиславович Лушко.