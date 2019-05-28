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Отмечен труд профсоюзного лидера

29.05.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В соответствии с постановлением Гродненского обкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса от 29.04.2019 года за активное участие в профсоюзной жизни организации принято решение о размещении на стенде "Лучший профсоюзный активист Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса" фотографии Галины Александровны Абугель, казначея первичной профсоюзной организации КСУП "Трабы", с вручением соответствующего свидетельства.

Свидетельство вручил член Гродненского обкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, председатель Ивьевского райкома профсоюза Иосиф Станиславович Лушко.

Отмечен труд профсоюзного лидера

 
 
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В соответствии с постановлением Гродненского обкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса от 29.04.2019 года за активное участие в...
 
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