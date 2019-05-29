Из-за чего зашаталось кресло под гендиректором МТЗ?

Источник материала: Tut.by

Снижение продаж техники МТЗ на экспорт наряду с финансовыми вопросами вынудило поставить вопрос ребром о дальнейшей деятельности гендиректора Минского тракторного завода Федора Домотенко. Об этом сообщили TUT.BY информированные источники.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В интервью Федор Александрович все хорошо рассказал. Но есть сложности с продажами, вопросы по менеджменту… По финансам (высокая дебиторская и кредиторская задолженность. — Прим. TUT.BY) не та динамика, которую все хотят видеть. Все там не так позитивно. Поэтому и возникло предложение о смене [руководства]», — сказал собеседник.

С начала года правительство затеяло кадровую чистку на госгигантах. Руководители поменялись на « Гомсельмаше », МАЗе , ушел в отставку гендиректор БМЗ , Белорусской цементной компании.

В качестве сменщика Домотенко называют Виталия Вовка. Ранее он руководил Минским заводом колесных тягачей, потом был министром промышленности, а после известных разборок в Орше в августе 2018 года стал помощником президента по Витебской области.

Окончательное решение о смене руководителя МТЗ еще не принято, уверили TUT.BY два информированных источника.

Собеседник, близкий к тракторному заводу, утверждает, что проседание экспорта произошло по ряду причин. «В Европе да и в России увеличиваются экологические нормы по двигателям. Минский моторный завод не может удовлетворить потребности МТЗ в полном объеме. Можно закупать импортные двигатели. Но Минпром на правах собственника настаивает на покупке белорусских комплектующих. Получается замкнутый круг», — сказал он.

Власти ставят задачу «минимизировать зависимость белорусских тракторов от импортных комплектующих». На самых массовых моделях техники МТЗ доля белорусских деталей составляет от 70 до 90%. Маломощные универсально-пропашные тракторы в большинстве своем комплектуются минскими двигателями. А вот на энергонасыщенную технику ставят немецкие и американские моторы. «Сейчас меняется ситуация на рынке. Увеличивается спрос именно на мощные энергонасыщенные трак­торы», — поясняет собеседник. «Трактору нужен хороший двигатель. Но все попытки создать надежный мощный мотор в Минске пока не увенчались успехом», — добавляет он.

В конце прошлого года руководство белорусского завода обсуждало с представителями Zeppelin Power Systems (Германия) особенности применения двигателей САТ (Caterpillar) экологической ступени StageV на технике МТЗ. Стандарты Stage V в европейских странах будут введены в 2019—2020 гг. Они значительно строже действующих экологических норм и направлены на ограничение выбросов вредных веществ и сохранение окружающей среды. Адаптация тракторов BELARUS к требованиям времени позволит Минскому тракторному заводу повысить конкурентоспособность своей продукции не только в Европе, но и на рынках других стран, говорилось в сообщении МТЗ.

На данный момент самые экологичные двигатели, которыми укомплектованы белорусские тракторы, имеют четвертую экостепень. Много лет МТЗ поставляет в Россию и Беларусь и вовсе Евро-2.

Российский рынок для «Беларусов» остается приоритетным, несмотря на снижение продаж за последние 5−6 лет. Но в РФ действует госпрограмма поддержки местных и локализованных производителей сельхозтехники. В течение 10 лет они хотят довести долю трак­торов российского производства до 80%. А все потуги Беларуси создать « союзный трактор » пока не увенчались успехом. «МТЗ надо активнее диверсифицировать рынки сбыта», — говорит собеседник.

Другой источник уверен, что сложности с продажами возникли у МТЗ из-за «неоднозначной схемы» продаж техники. «Понятно, что на них давит прокуратура по возврату валютной выручки. Но должны быть более гибкие схемы, чем предоплата. Тракторы МТЗ — это не какая-то уникальная техника. Конкурентов хватает», — считает собеседник.

В 2018 году МТЗ выпустил более 33 тысяч единиц тракторной техники, реализовано 31 109 штук. Белорусским потребителям было поставлено 2817 единиц тракторов и машин, в страны дальнего зарубежья — 5784, на рынки стран СНГ (без России) — 10 403, а в РФ — 12 105. В натуральном выражении продажи тракторной техники увеличились на 970 штук. Экспорт принес 507,3 млн долларов. Рентабельность продаж составила 11,7%.

МТЗ также импортировал продукции на 162,8 млн долларов. На складах находились остатки готовой продукции в объеме 3815 шт., в денежном эквиваленте — 158 млн рублей.

«Говорят, только дураки возвращают долги». Глава МТЗ — об инновациях, колхозах, Венесуэле и «танцах»