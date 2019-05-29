Белавиа запускает рейсы в Таллин. Стоимость - от 93 евро

Полететь в Таллинн можно будет четыре раза в неделю: по вторникам и четвергам в 08:50 и вторникам и субботам – в 15:50. Первый рейс по маршруту Минск-Таллинн-Минск выполнен 30 мая.

Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

Отмечается, что обратный рейс из Таллинна по понедельникам и четвергам будет вылетать в 10.45, по вторникам и субботам – в 17.45 с прилетом в Национальный аэропорт «Минск» (время для всех аэропортов местное).

По словам гендиректора «Белавиа» Анатолия Гусарова, открытие рейса в столицу Эстонии станет «настоящим событием».

«Эстония, как и Беларусь, уже давно ассоциируются в Европе с высокими технологиями и, конечно, техническим прогрессом. В связи с этим запуск прямого авиасообщения благоприятно скажется на деловом туризме. Начало полетов запланировано накануне II Европейских Игр в Минске, что позволяет эстонской спортивной делегации и болельщикам быстрее и комфортнее добраться до столицы Беларуси», - сказал Гусаров.

В первый рейс отправились 62 человека, обратно полетят 69. На этом рейсе летят пассажиры, следующие транзитом из/в Таллинн через Минск в Абу-Даби, Баку, Белград, Нижний Новгород и Краснодар.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составляет от 93 евро и от 178 евро - туда-обратно, включая таксы и сборы. Полеты планируется осуществлять на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составляет 1 час 15 минут.