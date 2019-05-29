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«Экономика на пальцах». 5-летие ЕАЭС, или Верной дорогой идем, товарищи?
30.05.2019 11:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 30 мая в 15.25.
На днях в Казахстане
Сергей Чалый считает, что Беларусь выбрала верный тон в обсуждении дальнейшей судьбы ЕАЭС. И об этом подробнее будем говорить в
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Сергей Чалый считает, что Беларусь выбрала верный тон в обсуждении дальнейшей судьбы ЕАЭС.
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