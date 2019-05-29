«Экономика на пальцах». 5-летие ЕАЭС, или Верной дорогой идем, товарищи?

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 30 мая в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

На днях в Казахстане прошло юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Посетил его и Александр Лукашенко, который призвал качественно выполнять уже имеющихся в союзе договоренности. И это должно стать приоритетом.

Сергей Чалый считает, что Беларусь выбрала верный тон в обсуждении дальнейшей судьбы ЕАЭС. И об этом подробнее будем говорить в «Экономике на пальцах» 30 мая в 15.25 в прямом эфире TUT.BY.

Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко .

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