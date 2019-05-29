ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Экономика на пальцах». 5-летие ЕАЭС, или Верной дорогой идем, товарищи?

30.05.2019 11:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 30 мая в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

На днях в Казахстане прошло юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Посетил его и Александр Лукашенко, который призвал качественно выполнять уже имеющихся в союзе договоренности. И это должно стать приоритетом.

Сергей Чалый считает, что Беларусь выбрала верный тон в обсуждении дальнейшей судьбы ЕАЭС. И об этом подробнее будем говорить в «Экономике на пальцах» 30 мая в 15.25 в прямом эфире TUT.BY.

Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Чалый считает, что Беларусь выбрала верный тон в обсуждении дальнейшей судьбы ЕАЭС.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белавиа запускает рейсы в Таллин. Стоимость - от 93 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика