«Коммерсант»: Даже крупные чиновники в деле о «грязной» нефти говорят о «целенаправленной диверсии»

Источник материала: Tut.by

Южная ветка «Дружбы» практически вернулась к нормальной работе, поставки кондиционной нефти потребителям полностью восстановлены 29 мая, хотя на территории Венгрии и особенно Украины загрязненная нефть еще долго будет храниться в резервуарах. Поставки по северной ветке так и не возобновились, она должна заработать 10 июня. Но многие вопросы о причинах ЧП и компенсациях пока так и остаются без ответа, пишет «Коммерсант».

В частности, нет ясного ответа на вопрос, как стало возможным попадание дихлорэтана в трубопроводы «Транснефти». Сбой произошел на узле в Самарской области, принадлежащем ООО «Нефтеперевалка», которое принимает нефть четырех малых производителей. Их меньше контролируют, потому что сдаваемые объемы не способны оказать существенное влияние на качество нефти в системе, говорят собеседники издания. Масштаб текущих проблем объясняется тем, что загрязняющим веществом был сильный растворитель дихлорэтан — его присутствие крайне нетипично для нефти (в ней хлорорганики быть не должно), поэтому «Траснефть» берет пробы на хлорсодержащие соединения только раз в десять дней.

По официальной версии, которую обнародовал Следственный комитет РФ, руководители ООО «Нефтеперевалка» и связанных с ним компаний похищали нефть, сдаваемую на узле, а чтобы скрыть хищения, закупили на рынке нефть с высоким содержанием хлорорганики. Но версия не вполне объясняет масштаб загрязнения — по данным «Коммерсанта», исходно в трубу было слито всего 300 тонн загрязненной нефти. Чтобы вызвать наблюдаемый уровень загрязнения, концентрация дихлорэтана в этом объеме должна была составлять 30−50%.

Большинство источников газеты сходятся во мнении, что такое содержание дихлорэтана «не может объясняться никакими разумными соображениями». Дихлорэтан стоит в десять раз дороже нефти, и «если хотели скрыть пропажу нефти, проще было воды налить».

В результате на удивление большое число нефтяников и даже крупных чиновников полагают, что речь идет не об ошибке, а о «целенаправленной диверсии», пишет издание.

Загрязняющее вещество подобрано очень удачно для того, чтобы не быть обнаруженным при стандартной проверке, но оказать большое влияние на качество нефти, подчеркивают собеседники. Примечательно и место вброса — после этого узла на протяжении 1,3 тыс. км «Дружбы» не стоит ни одного НПЗ, вплоть до Мозыря в Беларуси, поэтому масштаб проблемы «Транснефть» смогла осознать только спустя неделю.

Кто действовал конструктивно, уже получает «чистую» нефть

Всего, по оценкам «Траснефти» и источников газеты на рынке, оказалось загрязнено около 4,3 млн тонн нефти — примерно 2% от общего годового объема экспорта по системе.

В том числе по северной «Дружбе» в Польшу и частично Германию ушло и было принято по актам потребителями 690,5 тыс. тонн нефти, по южной «Дружбе» в Венгрию, Словакию и Чехию — еще 700 тыс. тонн. В Беларуси остается 1,3 млн тонн нефти.

Проще всего оказалось решить вопрос с южной веткой «Дружбы». «Укртранснафта» согласилась закачать в свои хранилища на несколько месяцев 600−700 тыс. тонн загрязненной нефти. Российские собеседники «Коммерсанта» отмечают «очень конструктивную позицию» украинской стороны, несмотря на многолетний конфликт Москвы и Киева.

Дорожная карта очистки белорусской системы от загрязненной нефти также согласована и реализуется . Она позволит к 10 июня освободить две нитки северной «Дружбы» от загрязненной нефти и начать поставку чистой нефти в Польшу и далее в Германию.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил изданию, что полное избавление от хлорной нефти займет шесть-восемь месяцев.

Проблема компенсаций с самого начала кризиса стала центральной, и не все ее аспекты до сих пор ясны. Российское правительство заявило, что все потери покроет «Транснефть». Танкеры с «грязной» нефтью из Усть-Луги забрали трейдеры, некоторые объемы уже проданы, скидка составила в среднем 10 долларов за баррель.

В отношении нефти, которая должна была быть поставлена в дальнее зарубежье по «Дружбе», переговоры по размеру скидки продолжаются. По словам двух собеседников газеты, зарубежные контрагенты хотят от российских компаний существенных скидок, вплоть до 20 долларов за баррель.

Наконец, есть вопрос с загрязненной нефтью, оставшейся в Беларуси. По данным «Коммерсанта», обсуждается схема, в рамках которой этот объем будет объявлен технологической нефтью «Транснефти», а взамен Минск получит чистую нефть, которую та купит сама у нефтяников (пропорционально их долям грязной нефти) по рыночной цене.

Также остается открытым вопрос компенсаций за утраченный транзит трубопроводным операторам Беларуси и Польши — нет уверенности, что «Транснефть» сможет нагнать до конца года контрактный объем. Годовой план поставок на НПЗ в Беларуси еще может быть выполнен, поэтому рано говорить о компенсации их частичного простоя. Россия также готова компенсировать ущерб оборудованию Мозырского НПЗ, связанный с использованием некондиционной нефти (его еще предстоит обосновать).

В целом с экономической точки зрения потери для «Транснефти» будут, видимо, весьма умеренными, особенно если сравнивать их с репутационными потерями и масштабом кризиса. Если усредненная «скидка» на весь объем загрязненной нефти составит 10 долларов за баррель, то «Транснефти» придется компенсировать примерно 315 млн долларов — это всего 9% чистой прибыли компании за 2018 год.

Дело «о грязной нефти»

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили , что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили , что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным .

Президенты России и Беларуси на днях обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Владимир Путин заявил , что проводится корпоративное расследование, но если его будет мало, то привлекут спецслужбы. После этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных. 7 мая стало известно о задержании четырех человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», один объявлен в розыск .

По версии следствия , с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, замдиректора Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона российских рублей (около 15 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY). Кроме того, в марте−апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений. Загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода.

Чистая нефть стала поступать в Беларусь 2 мая .