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Новый посол России рассказал, как будет работать в Беларуси

30.05.2019 11:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно назначенный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что двум странам нужно спокойнее и взвешеннее говорить о проблемах в отношениях, и больше привлекать внимание к планам и задачам, которые идут на пользу людям. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».


Дмитрий Мезенцев. Фото: sco-russia.ru

— Союзнические отношения Беларуси и России нужны народам, нужны нашим экономикам, нужны развитию и обогащению в социальной сфере, главное — нужны миллионам граждан Беларуси и Российской Федерации.

Мезенцев поддержал оценку белорусского премьера Сергея Румаса о том, что позиции сторон о развитии интеграции совпадают на 70%.

— Но никто из политических руководителей наших стран, представителей правительств, экономического блока никогда не говорил, что мы не смотрим будущее с учетом позиций союзного договора, с учетом традиций братских народов, близости славянской культуры, даже традиций религиозных.

По словам назначенного посла, Беларусь и Россия могут о чем-то поспорить, но «мы просто обязаны жить в мире и дружбе, видеть интерес партнера и поддерживать его, где это возможно».

— При этом рассчитываем на такое же отношение к системе защиты интересов нашей страны и учета интересов регионов России.

Мезенцев считает, что сторонам надо «чуть спокойнее, чуть взвешеннее, отстраненнее говорить о тех малых проблемах, которые есть, и более привлекать внимание к тому набору планов и задач, которые позволят людям жить комфортнее».

— Нам не нужно делать акценты на том, что не сделано. И так собираюсь работать я, убежден, так собирается работать посольство. Посольство должно быть вписано в реализацию тех больших планов, которые определяет национальный лидер страны Владимир Владимирович Путин в диалоге с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко.

В завершение журналист спросила Мезенцева, как правильно говорить «Беларусь» или «Белоруссия».

— 2 июня этого года я улетаю к своему новому рабочему месту в столицу Республики Беларусь, — ответил дипломат.

30 апреля стало известно, что Кремль меняет своего посла в Минске Михаила Бабича после нескольких публичных обменов резкими заявлениями между ним и МИД Беларуси. На место Бабича был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев. Сенатора российские эксперты называют «человеком из личного кадрового резерва президента Владимира Путина» — он рядом с российским президентом с 1990-х годов, с Петербурга. У Мезенцева очень разнообразный опыт, в том числе он был генеральным секретарем ШОСа.

23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что встретится с Мезенцевым сразу же по его прибытии, а все необходимые формальности, связанные с назначением посла, выполнены.

Бывший посол России в Беларуси Александр Суриков в свежем интервью «Народной воле» по сути поддержал позицию белорусского МИД и заявил, что Бабич не понял, «кто главный в Беларуси» и что это суверенное государство, а не федеральный округ России.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Мезенцев считает, что двум странам нужно спокойнее и взвешеннее говорить о проблемах в отношениях.
 
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