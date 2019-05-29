|
Новый посол России рассказал, как будет работать в Беларуси
30.05.2019 11:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно назначенный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что двум странам нужно спокойнее и взвешеннее говорить о проблемах в отношениях, и больше привлекать внимание к планам и задачам, которые идут на пользу людям. Об этом он заявил в
— Союзнические отношения Беларуси и России нужны народам, нужны нашим экономикам, нужны развитию и обогащению в социальной сфере, главное — нужны миллионам граждан Беларуси и Российской Федерации.
Мезенцев поддержал оценку белорусского премьера Сергея Румаса о том, что позиции сторон о развитии интеграции совпадают на 70%.
— Но никто из политических руководителей наших стран, представителей правительств, экономического блока никогда не говорил, что мы не смотрим будущее с учетом позиций союзного договора, с учетом традиций братских народов, близости славянской культуры, даже традиций религиозных.
По словам назначенного посла, Беларусь и Россия могут о чем-то поспорить, но «мы просто обязаны жить в мире и дружбе, видеть интерес партнера и поддерживать его, где это возможно».
— При этом рассчитываем на такое же отношение к системе защиты интересов нашей страны и учета интересов регионов России.
Мезенцев считает, что сторонам надо «чуть спокойнее, чуть взвешеннее, отстраненнее говорить о тех малых проблемах, которые есть, и более привлекать внимание к тому набору планов и задач, которые позволят людям жить комфортнее».
— Нам не нужно делать акценты на том, что не сделано. И так собираюсь работать я, убежден, так собирается работать посольство. Посольство должно быть вписано в реализацию тех больших планов, которые определяет национальный лидер страны Владимир Владимирович Путин в диалоге с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко.
В завершение журналист спросила Мезенцева, как правильно говорить «Беларусь» или «Белоруссия».
— 2 июня этого года я улетаю к своему новому рабочему месту в столицу Республики Беларусь, — ответил дипломат.
30 апреля стало известно, что Кремль
23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей
Бывший посол России в Беларуси Александр Суриков
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Мезенцев считает, что двум странам нужно спокойнее и взвешеннее говорить о проблемах в отношениях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)