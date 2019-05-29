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В «Транснефти» рассказали, что будет с грязной нефтью
30.05.2019 12:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вице-президент компании Сергей Андронов сообщил, что общий объем некондиционной нефти, которая «ушла» из России составляет 3 млн тонн.
Как пишет «
Общий объем вытеснения нефти с территории Беларуси в Россию составляет суммарно 1,328 млн: сюда входит нефть системы магистральных нефтепроводов белорусских компаний ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (868 тыс. тонн) и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» (460 тыс. тонн). Процесс вытеснения начался 24 мая.
Нефть с превышением показателя по содержанию ХОС, поставленная через Беларусь на территорию Польши размещена в трубопроводной системе страны. Эту нефть могут сделать кондиционной после смешивания с чистой нефтью, поступающей через порт Гданьск или по нефтепроводной системе «Дружба». Общий объем нефти, поставленной через ПСП «Адамова Застава» в Польшу и Германию, составляет ориентировочно 690,5 тыс. тонн.
Что касается компенсаций, то в «Транснефти» сообщили, что «данный вопрос стоит рассматривать с учетом принятия или непринятия грузоотправителями нашего предложения по компенсации. В случае отказа путь урегулирования только один — через суд».
Также накануне первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российский бюджет не должен компенсировать ущерб, который понесли клиенты компании «Транснефть» из-за поставок ядовитой нефти, сообщает
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Беларусь оценила
Белорусская сторона
На 27 мая из Беларуси
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Вице-президент компании Сергей Андронов сообщил, что общий объем некондиционной нефти, которая «ушла» из России составляет 3 млн тонн.
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