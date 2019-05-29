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В «Транснефти» рассказали, что будет с грязной нефтью

30.05.2019 12:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вице-президент компании Сергей Андронов сообщил, что общий объем некондиционной нефти, которая «ушла» из России составляет 3 млн тонн. 

Как пишет «Коммерсант», нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений (ХОС) после возвращения в РФ будет размещаться в свободных емкостях резервуарных парков дочерних обществ ПАО «Транснефть» с учетом планов поставки нефти.

Общий объем вытеснения нефти с территории Беларуси в Россию составляет суммарно 1,328 млн: сюда входит нефть системы магистральных нефтепроводов белорусских компаний ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (868 тыс. тонн) и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» (460 тыс. тонн). Процесс вытеснения начался 24 мая.

Нефть с превышением показателя по содержанию ХОС, поставленная через Беларусь на территорию Польши размещена в трубопроводной системе страны. Эту нефть могут сделать кондиционной после смешивания с чистой нефтью, поступающей через порт Гданьск или по нефтепроводной системе «Дружба». Общий объем нефти, поставленной через ПСП «Адамова Застава» в Польшу и Германию, составляет ориентировочно 690,5 тыс. тонн. 

Что касается компенсаций, то в «Транснефти» сообщили, что «данный вопрос стоит рассматривать с учетом принятия или непринятия грузоотправителями нашего предложения по компенсации. В случае отказа путь урегулирования только один — через суд».

Также накануне первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российский бюджет не должен компенсировать ущерб, который понесли клиенты компании «Транснефть» из-за поставок ядовитой нефти, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента. После стало известно, что в РФ расследованием скандала будет заниматься ФСБ.

Белорусская сторона будет требовать от РФ компенсации за причиненный некачественной нефтью прямой и косвенный ущерб: будут учтены прямые потери от выхода из строя оборудования и косвенные от недопоставок.

На 27 мая из Беларуси откачали порядка 80 тысяч тонн нефти.

 

 
 
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Вице-президент компании Сергей Андронов сообщил, что общий объем некондиционной нефти, которая «ушла» из России составляет 3 млн тонн. 
 
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