В «Транснефти» рассказали, что будет с грязной нефтью

Вице-президент компании Сергей Андронов сообщил, что общий объем некондиционной нефти, которая «ушла» из России составляет 3 млн тонн.

Как пишет « Коммерсант », нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений (ХОС) после возвращения в РФ будет размещаться в свободных емкостях резервуарных парков дочерних обществ ПАО «Транснефть» с учетом планов поставки нефти.

Общий объем вытеснения нефти с территории Беларуси в Россию составляет суммарно 1,328 млн: сюда входит нефть системы магистральных нефтепроводов белорусских компаний ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (868 тыс. тонн) и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» (460 тыс. тонн). Процесс вытеснения начался 24 мая.

Нефть с превышением показателя по содержанию ХОС, поставленная через Беларусь на территорию Польши размещена в трубопроводной системе страны. Эту нефть могут сделать кондиционной после смешивания с чистой нефтью, поступающей через порт Гданьск или по нефтепроводной системе «Дружба». Общий объем нефти, поставленной через ПСП «Адамова Застава» в Польшу и Германию, составляет ориентировочно 690,5 тыс. тонн.

Что касается компенсаций, то в «Транснефти» сообщили, что «данный вопрос стоит рассматривать с учетом принятия или непринятия грузоотправителями нашего предложения по компенсации. В случае отказа путь урегулирования только один — через суд».

Также накануне первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российский бюджет не должен компенсировать ущерб, который понесли клиенты компании «Транснефть» из-за поставок ядовитой нефти, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.