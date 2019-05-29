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В чем Евросоюз поддержит Беларусь?

30.05.2019 12:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ЕС намерен поддержать Республику Беларусь в привлечении инвестиций из Европы, а также вопросах партнерства с ОЭСР и области регионального развития.

Об этом договорились заместитель премьер-министра страны Александр Турчин и глава представительства Евросоюза Андреа Викторин на встрече 29 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Собеседники позитивно оценили динамику сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, Европейским инвестиционным банком и ЕБРР. Отмечена успешная реализация проектов по поддержке предпринимательства, реконструкции водоочистных сооружений.

Турчин подчеркнул, что практика предоставления Евросоюзом кредитов белорусским банкам для выдачи ИП и представителям среднего бизнеса заемных средств в белорусских рублях имеет большую важность для страны.

По его словам, Беларусь заинтересована в привлечении ресурсов Евроинвестбанка на реализацию социально значимых проектов в сфере здравоохранения.

 
 
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ЕС намерен поддержать Республику Беларусь в привлечении инвестиций из Европы, а также вопросах партнерства с ОЭСР и области регионального развития.
 
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