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В чем Евросоюз поддержит Беларусь?
30.05.2019 12:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ЕС намерен поддержать Республику Беларусь в привлечении инвестиций из Европы, а также вопросах партнерства с ОЭСР и области регионального развития.
Об этом договорились заместитель премьер-министра страны Александр Турчин и глава представительства Евросоюза Андреа Викторин на встрече 29 мая, сообщает
Собеседники позитивно оценили динамику сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, Европейским инвестиционным банком и ЕБРР. Отмечена успешная реализация проектов по поддержке предпринимательства, реконструкции водоочистных сооружений.
Турчин подчеркнул, что практика предоставления Евросоюзом кредитов белорусским банкам для выдачи ИП и представителям среднего бизнеса заемных средств в белорусских рублях имеет большую важность для страны.
По его словам, Беларусь заинтересована в привлечении ресурсов Евроинвестбанка на реализацию социально значимых проектов в сфере здравоохранения.
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ЕС намерен поддержать Республику Беларусь в привлечении инвестиций из Европы, а также вопросах партнерства с ОЭСР и области регионального развития.
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