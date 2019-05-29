Инвестора для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка хотят найти через биржу

Источник материала: Tut.by

11 июля в Беларуси планируется провести биржевые торги по реализации предынвестиционного актива для строительства и эксплуатации вблизи деревни Велешковичи (Лиозненский район Витебской области) семи ветроэнергетических установок суммарной мощностью 25 МВт и годовым производством более 72 ГВт*ч электроэнергии.

Предынвестиционный актив — это юридическое лицо, зарегистрированное для создания и эксплуатации ветроэлектростанции (ВЭС). Помимо учредительных документов, в его состав входят документы на право пользования земельным участком для строительства ВЭС, технические условия на проектирование, отчет о результатах мониторинга и оценки ветроэнергетического потенциала выбранной локации, бизнес-план, обоснование инвестиций и другая предпроектная документация. Начальная стоимость лота — 148 тысяч рублей.

С целью сокращения срока окупаемости инвестиций в отношении электроэнергии, которая будет вырабатываться будущей ВЭС, установлен повышающий коэффициент к действующим тарифам. До 31 декабря 2028 года тариф составит 14,4 цента/кВт*ч, далее до 31 декабря 2038 года — 10,2 цента /кВт*ч, а после этого — 5,4 цента /кВт*ч. Платежи за энергию будут осуществляться в белорусских рублях с привязкой к курсу доллара. Планируется, что покупать производимую электроэнергию будет «Витебскэнерго».

Принять участие в электронных торгах могут белорусские и иностранные юридические лица, отвечающие ряду критериев, среди которых наличие опыта строительства или эксплуатации не менее одного успешно работающего ветропарка мощностью от 8 МВт и собственные средства в размере не менее 15% от стоимости проекта из расчета 2 млн долларов за 1 МВт. При этом успешное прохождение процедуры предквалификации является обязательным условием допуска к электронным торгам на площадке «БУТБ-Имущество».

Торги станут финальным этапом проекта международной технической помощи «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», реализуемого при поддержке Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды Беларуси (общий бюджет — 3,35 млн долларов).