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DOW в Беларуси: рост бизнеса, укрепление отношений с заказчиками и реализация новых возможностей в регионе

30.05.2019 13:14 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

DOW в Беларуси: рост бизнеса, укрепление отношений с заказчиками и реализация новых возможностей в регионе

29 мая состоялось открытие офиса компании Dow в Минске.

"Открытие представительства Dow в Беларуси является стратегическим шагом для нашей компании. Это позволит нам максимально использовать новые возможности и развивать новые интересные проекты, учитывая реалии рынка", — сказал Артур Ерицпохов, глава представительства компании в России и СНГ. "Наша цель – устойчивый рост и самые лучшие результаты. Такой подход позволит стать самой инновационной, клиентоориентированной и стабильно-развивающейся компанией в области наукоемких материалов. Открытость, честность, уважение к людям и защита окружающей среды – основные наши ценности", — подчеркнул Артур Ерицпохов.

Деятельность компании Dow ориентирована на три основных направления:

· Упаковочная индустрия – пищевая упаковка, промышленная упаковка, сельскохозяйственная и сенажная пленка.

· Промышленность и инфраструктура – нефтегазовая отрасль, промышленная химия, строительство и инфраструктура, лакокрасочная промышленность, передача электроэнергии и связь.

· Потребительские товары – косметика и бытовая химия, пищевая отрасль, архитектурные краски.

"Открывая офис Dow в Минске, мы стремимся развивать более тесные отношения с белорусскими компаниями и значительно ускорить развитие химической промышленности в стране", — отметил Павел Федусенко, генеральный директор Dow в Беларуси. — "Благодаря открытию офиса в Минске не только Dow приобретет дополнительные возможности, но и в первую очередь наши заказчики, а также белорусская химическая индустрия в целом".

Также Павел Федусенко обратил внимание, что политика социальной ответственности является важным компонентом стратегии Dow в мире и в отдельных регионах: "Компания использует достижения науки и техники на благо прогресса человечества, сотрудничает с благотворительными организациями, поддерживает образовательные программы и организует участие сотрудников в волонтерских проектах. Этот вопрос остается актуальным и в Беларуси. Налажены отношения с химическим факультетом БГУ. Осенью этого года планируем принять участие в экологическом форуме. Отрыта школа юного химика для школьников. В начале сентября второй раз пройдет фестиваль, направленный на общение детей и взрослых в области науки. Компании представят свои достижения в игровой форме для категории 0+. И это только начало".

О компании Dow

Компания Dow (NYSE: DOW) обладает широким ассортиментом технологических решений, интегрированными активами, инновациями и глобальным присутствием. Все это помогает компании добиться прибыльного роста и стать самой инновационной, клиентоориентированной, инклюзивной и стабильно развивающейся компанией наукоемких материалов. Dow предлагает своим клиентам усовершенствованные решения для таких быстро растущих индустрий рынка, как упаковочная промышленность, производство потребительских товаров, создание и развитие инфраструктуры. Dow управляет 113 производственными площадками в 31 стране и насчитывает около 37 000 человек. В 2018 году объем продаж компании составил примерно 50 млрд долларов США. Ссылки на "Dow" или "Компанию" означают Dow Inc. и ее дочерние компании.

О компании Dow в России и СНГ

Компания Dow осуществляет свою деятельность в России и СНГ с 1974 года. Численность персонала компании Dow в России и СНГ составляет около 300 человек, которые работают в 4 представительствах и на 2 производственных площадках компании – ООО "Финндисп" и совместное предприятие "Дау Изолан". Сотрудники Dow обслуживают заказчиков в следующих сегментах рынка: выпуск потребительских товаров, создание инфраструктуры и производство упаковки. Сеть производственных объектов Dow насчитывает 38 предприятий в 15 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Индии. По итогам 2018 года чистые продажи Dow в Европе составили около 17,4 млрд долларов. Подробнее о деятельности Dow в России и СНГ www.dow.ru.

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Теги: Минск
 
 
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29 мая состоялось открытие офиса компании Dow в Минске. "Открытие представительства Dow в Беларуси является стратегическим шагом для нашей компании. Это позволит нам...
 
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