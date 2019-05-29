МАЗ начал продажи в Беларуси своих микроавтобусов и фургонов

Минский автомобильный завод официально запустил продажи грузовых фургонов МАЗ-365022 и микроавтобусов МАЗ-281040, сборочное производство которых развернулось в Бресте. Новинки обойдутся в Беларуси от 56,5 тысячи рублей с учетом НДС. Грузовой фургон официально представлен на выставке «БАМАП-2019», которая проходит в Минске на площадке перед Национальной библиотекой 30-31 мая.

Новые автомобили выпускают на свободных площадях ОАО «Брестмаш», а ставку делают на высокое качество сборки и бюджетные цены. Так, грузовой фургон стоит в Беларуси 56 484 рублей с учетом НДС. Стоимость микроавтобуса в стандартной комплектации составляет 62 196 рублей. В сравнении с моделями европейских производителей выходит дешевле.

«Мы активно развиваем новое для себя направление. Сейчас в Беларуси растет спрос на качественные и доступные микроавтобусы и фургоны. Наша стратегия как раз и предполагает оптимальное соотношение цены и качества. Кроме того, мы полностью обеспечиваем покупателей сервисным обслуживанием. Интерес к новинкам высокий», – поясняют в ОАО «МАЗ».

В Бресте выпускают две модели автомобилей. Микроавтобусы МАЗ-281040 и фургоны МАЗ-365022 оснащены турбодизельными моторами мощностью 150 «лошадей», которые работают в паре с «механикой». Обе машины соответствуют классу Евро-5 и могут использоваться в странах СНГ, ЕАЭС и Украине.

Микроавтобус выделяют солидные габариты и вместимость. Длина – 6 метров, ширина – 2,1, высота – 2,65 м, а колесная база – 3,57 м. Салон можно выбрать самостоятельно – от грузового до пассажирского с 16 сиденьями, не считая места водителя. Для пассажиров установлена сдвижная дверь. В базовый комплект входят комфортабельные сиденья с регулировкой наклона спинки, кондиционер, круиз-контроль и магнитола. Предусмотрены также задний парктроник и электронная система распределения тормозных усилий.

Грузовой фургон в свою очередь включает цельнометаллический кузов и интегрированную в него раму. Грузоподъемность автомобиля составляет 1430 кг, а максимальная масса – 4 тонны. В стандартную комплектацию включены кондиционер, парктроник, круиз-контроль и полный электропакет: привод зеркал, электрические стеклоподъемники и центральный замок.

На микроавтобусы и фургоны МАЗ действует гарантия на 36 месяцев или 100 000 км пробега, в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

МАЗ реализовал проект за счет собственных средств. В планах на будущее – существенно повысить локализацию производства. При выпуске автомобилей приоритет будут отдавать качественным белорусским компонентам.

Минский автозавод также представил на выставке «БАМАП-2019» автопоезд в составе тягача МАЗ-5440М9 и полуприцепа МАЗ-975830-3061. Грузовик оснащен 475-сильным двигателем класса Евро-6 от Mercedes-Benz. В кабине предусмотрены два спальных места, круиз-контроль, кондиционер, мультимедийная панель и GPS-навигатор. Тягач способен везти автопоезд полной массой до 44 тонн.

В экспозиции также присутствует и автомобиль-офис 673110. Посетителям показали и спортивный грузовик МАЗ-5309RR, участвующий в ралли-рейдах «Дакар».