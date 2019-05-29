Налоговая инспекция разъяснила порядок приёма наличных в учреждениях образования

Источник материала: Полесская правда

О порядке приема наличных денежных средств в учреждениях образования при реализации товаров, осуществлении общественного питания и использовании кассового оборудования корреспонденту pinsknews.by рассказали в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району.



Подпунктом 1.17 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь установлено, что при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет плательщик обязан обеспечивать прием наличных денежных средств в порядке, определяемом законодательством.

Порядок приема наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) регулируется нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее – постановление № 924/16) и Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утвержденным постановлением № 924/16 (далее — Положение № 924/16).

В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району обратили внимание, что с 07.07.2018 года изменился порядок приема наличных денежных средств для организаций общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в учреждениях общего среднего образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), средних школах — училищах олимпийского резерва, специализированных учебно-спортивных учреждениях. С указанной даты вышеуказанные субъекты хозяйствования обязаны использовать при реализации товаров (работ, услуг) кассовые суммирующие аппараты в общеустановленном порядке (постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29.12.2017 № 1040/17).

В соответствии с пунктом 4 Положения № 924/16 при приеме денежных средств кассир:

проводит с использованием кассового оборудования суммы принятых денежных средств;

выдает покупателю (потребителю) платежный документ, подтверждающий оплату товара (работы, услуги);

помещает полученные от покупателя наличные денежные средства в ящик для денег кассового оборудования (при его наличии) или иное место аналогичного назначения (далее — ящик для денег).

Не допускается хранить в ящике для денег наличные денежные средства, не учтенные через кассовое оборудование, кроме полученных перед началом работы (смены) для расходных операций и отраженных в порядке, установленном Положением № 924/16.

В соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 постановления № 924/16 субъекты хозяйствования обязаны использовать кассовое оборудование при приеме наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с установленным средством контроля налоговых органов (далее – СКНО), если иное не установлено частью второй данного подпункта постановления № 924/16.

Организации, независимо от места осуществления деятельности, обязаны с 1 июля 2018 года иметь заключенный с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» договор на установку СКНО. Установка осуществляется в соответствии с графиком.

Срок отсрочки, в течение которого можно использовать кассовый суммирующий аппарат без СКНО при условии наличия вышеназванного договора, составляет:

в городах областного подчинения – до 1 мая 2019 года;

в городах районного подчинения – до 1 сентября 2019 года;

на всей остальной территории Республики Беларусь — до 1 октября 2019 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы в объектах общественного питания, расположенных в капитальных строениях (зданиях и сооружениях). Исключение предусмотрено для объектов общественного питания, расположенных (подпункт 2.8.1 пункта 2 Постановления N 924/16, пункт 2 приложения 1 к Постановлению N 924/16) в учреждениях общего среднего образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), средних школах — училищах олимпийского резерва, специализированных учебно-спортивных учреждениях, учитывая вышеизложенное, такие объекты имеют право не использовать платежные терминалы.