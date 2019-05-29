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Налоговая инспекция разъяснила порядок приёма наличных в учреждениях образования
30.05.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
О порядке приема наличных денежных средств в учреждениях образования при реализации товаров, осуществлении общественного питания и использовании кассового оборудования корреспонденту pinsknews.by рассказали в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району.
Порядок приема наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) регулируется нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее – постановление № 924/16) и Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утвержденным постановлением № 924/16 (далее — Положение № 924/16).
В соответствии с пунктом 4 Положения № 924/16 при приеме денежных средств кассир:
Не допускается хранить в ящике для денег наличные денежные средства, не учтенные через кассовое оборудование, кроме полученных перед началом работы (смены) для расходных операций и отраженных в порядке, установленном Положением № 924/16.
В соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 постановления № 924/16 субъекты хозяйствования обязаны использовать кассовое оборудование при приеме наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с установленным средством контроля налоговых органов (далее – СКНО), если иное не установлено частью второй данного подпункта постановления № 924/16.
Организации, независимо от места осуществления деятельности, обязаны с 1 июля 2018 года иметь заключенный с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» договор на установку СКНО. Установка осуществляется в соответствии с графиком.
Срок отсрочки, в течение которого можно использовать кассовый суммирующий аппарат без СКНО при условии наличия вышеназванного договора, составляет:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы в объектах общественного питания, расположенных в капитальных строениях (зданиях и сооружениях). Исключение предусмотрено для объектов общественного питания, расположенных (подпункт 2.8.1 пункта 2 Постановления N 924/16, пункт 2 приложения 1 к Постановлению N 924/16) в учреждениях общего среднего образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), средних школах — училищах олимпийского резерва, специализированных учебно-спортивных учреждениях, учитывая вышеизложенное, такие объекты имеют право не использовать платежные терминалы.
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