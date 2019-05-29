Явный прогресс: Эксперты Еврокомиссии проверили систему контроля за сельхозпереработчиками Беларуси

Источник материала: Tut.by

Генеральный директорат Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции завершил проведение двух аудитов белорусской системы контроля производства пищевых продуктов, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода.

С 13 по 24 мая 2019 года Генеральный директорат Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) провел два аудита:

— аудит белорусской системы контроля за остатками вредных и запрещенных веществ в животноводческой продукции;

— аудит белорусской системы контроля производства рыбных продуктов и проверка выполнения рекомендаций DG SANTE, сделанных в ходе последнего аудита в 2011 году по производству молочных продуктов.

Инспекторы положительно оценили работу лабораторной сети Беларуси и контроль за дистрибуцией ветеринарных лекарственных средств и явный прогресс, прошедший с момента последнего аудита по контролю вредных и запрещенных веществ в 2014 году. Отметили, что планирование мониторинга контроля остатков вредных веществ в живых животных и продукции животного происхождения и его имплементация проводятся полностью, в соответствии с требованиям законодательства ЕС. При этом Минску рекомендовали включить в план мониторинга некоторые дополнительные вещества. По ряду позиций отметили, что требования в Беларусь даже жестче, чем в ЕС. Отметили положительно и применяемую процедуру проведения мероприятий про выявлении несоответствий.

В рамках аудита инспекторы Еврокомиссии посетили ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр». Эксперты подтвердили эквивалентность применяемых в аккредитованных лабораториях Беларуси методов, обратив особое внимание на их своевременную валидацию. Они отметили также наличие действенного внутрилабораторного и перекрестного межлабораторного контроля.

Члены европейской делегации по второму аудиту отметили, что за восемь лет, прошедших с момента последнего аудита по производству молочной продукции, совместными усилиями трех компетентных органов, Департамента ветнадзора Минсельхозпрода, службы Министерства здравоохранения и службы Госстандарта, проделана огромная работа по имплементации выданных ранее рекомендаций. В целом дана положительная оценка системы официального контроля производства пищевых продуктов (рыбных, молочных продуктов).

Инспекторы считают, что действующая структура и организация системы официального контроля позволяют проводить эффективный контроль предприятий-производителей пищевой продукции, в том числе экспортеров продукции в ЕС.