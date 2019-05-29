Беларусь: запрет на ввоз яблок и груш в РФ - надуманный

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает, что запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш будет снят.

Как отметил сегодня заместитель министра Владимир Гракун, продукция, которая выращивается в Беларуси, должна поставляться на рынки партнеров без ограничений, а введенные запреты являются надуманными, пишет БЕЛТА .

Кроме того, Гракун отметил, что все возникающие у российской стороны претензии в итоге снимаются, а поставки продукции возобновляются. Белорусская сторона готова показать Россельхознадзору хозяйства, где производится и растет продукция, а также предоставить информацию, о количестве яблок и груш, полученных отечественными производителями и заложенных на хранение.

Представитель Минсельхозпрода также подчеркнул, что хозяйства, которые выращивают груши и яблоки, не занимаются коммерцией.