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Беларусь: запрет на ввоз яблок и груш в РФ - надуманный
30.05.2019 15:06 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает, что запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш будет снят.
Как отметил сегодня заместитель министра Владимир Гракун, продукция, которая выращивается в Беларуси, должна поставляться на рынки партнеров без ограничений, а введенные запреты являются надуманными, пишет
Кроме того, Гракун отметил, что все возникающие у российской стороны претензии в итоге снимаются, а поставки продукции возобновляются. Белорусская сторона готова показать Россельхознадзору хозяйства, где производится и растет продукция, а также предоставить информацию, о количестве яблок и груш, полученных отечественными производителями и заложенных на хранение.
Представитель Минсельхозпрода также подчеркнул, что хозяйства, которые выращивают груши и яблоки, не занимаются коммерцией.
Напомним, что 10 апреля Россельхознадзор
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает, что запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш будет снят.
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