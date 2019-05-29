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Беларусь: запрет на ввоз яблок и груш в РФ - надуманный

30.05.2019 15:06 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает, что запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш будет снят.

Как отметил сегодня заместитель министра Владимир Гракун, продукция, которая выращивается в Беларуси, должна поставляться на рынки партнеров без ограничений, а введенные запреты являются надуманными, пишет БЕЛТА.

Кроме того, Гракун отметил, что все возникающие у российской стороны претензии в итоге снимаются, а поставки продукции возобновляются. Белорусская сторона готова показать Россельхознадзору хозяйства, где производится и растет продукция, а также предоставить информацию, о количестве яблок и груш, полученных отечественными производителями и заложенных на хранение.

Представитель Минсельхозпрода также подчеркнул, что хозяйства, которые выращивают груши и яблоки, не занимаются коммерцией.

Напомним, что 10 апреля Россельхознадзор сообщил о вводе запрета на ввоз на территорию России груш и яблок из Беларуси. Решение на ограничение поставок яблок и груш принято в связи с тем, что из Беларуси продолжает поступать продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами. Меры будут действовать до того времени, когда ситуация будет урегулирована, сообщало тогда ведомство.
 
 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает, что запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш будет снят.
 
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