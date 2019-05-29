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Ляшенко поручил "Беллегпрому" до конца года решить вопрос с неликвидной продукцией на складах

30.05.2019 15:06 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Ляшенко поручил "Беллегпрому" до конца года решить вопрос с неликвидной продукцией на складах
Игорь Ляшенко. Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании совета концерна "Беллегпром" поручил снизить складские запасы на предприятиях и до конца года решить вопрос с ликвидацией невостребованной продукции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неликвидная продукция - это замороженные оборотные средства. Ставлю задачу: к концу года неликвидных остатков быть не должно", - отметил Игорь Ляшенко.

Вице-премьер также обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы организаций, более активную деятельность маркетинговых служб по поиску новых рынков сбыта и партнеров. Предприятия концерна должны скорректировать бизнес-планы для достижения в 2019 году ключевых показателей социально-экономического развития. За наиболее значимыми для отрасли производствами будут закреплены кураторы. На особом контроле останутся организации с низким уровнем заработной платы.

По его словам, нужно провести и анализ закупаемого по импорту сырья, шире использовать белорусские материалы, наладить сотрудничество с предприятиями Министерства промышленности для выпуска комплектующих.

Игорь Ляшенко сегодня представил коллективу нового руководителя Татьяну Лугину, которая приступает к обязанностям председателя концерна.

На заседании были рассмотрены итоги работы концерна в январе-марте 2019 года, вопросы обоснованности закупок товаров иностранного происхождения, импортозамещения, перспективы введения маркировки товаров средствами идентификации, реализация важнейших инвестиционных и инновационных проектов, внедрение систем менеджмента качества. Отмечена важность концентрации усилий на решении таких задач, как углубление промышленной кооперации и повышение конкурентоспособности продукции, экономия и рациональное использование материальных, трудовых и энергетических ресурсов, принятие мер по финансовому оздоровлению.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании совета концерна "Беллегпром" поручил снизить складские запасы на...
 
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