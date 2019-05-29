Беларусь предлагает Всемирному банку расширить сотрудничество в лесном хозяйстве и электроэнергетике

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Михаил Мясникович и Александр Кремер

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в увеличении числа совместных проектов со Всемирным банком, в том числе в лесном хозяйстве и электроэнергетике. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Александром Кремером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Председатель Совета Республики предложил Всемирному банку расширить сотрудничество по ряду направлений. Одно из них - лесное хозяйство. Михаил Мясникович считает, что в Беларуси совместно со Всемирным банком могли бы проанализировать, как повысить эффективность использования лесных ресурсов, которыми богата страна. "Это могут быть крупные инвестиционные проекты с участием компаний Евросоюза. Проведены соответствующие переговоры с представителями бизнеса Польши и Германии. Интерес к этой сфере у них есть", - отметил он.

Еще одно перспективное направление взаимодействия - электроэнергетика. В этой области у Беларуси со Всемирным банком уже наработан определенный опыт, есть совместная компетенция, не надо начинать работу с чистого листа, обратил внимание председатель Совета Республики. С вводом АЭС Беларусь намерена использовать электроэнергию для нужд отопления, а также электрификации транспорта.

По мнению Михаила Мясниковича, партнерство со Всемирным банком может развиваться и в сфере местного самоуправления. Глава государства дал ряд поручений по данной тематике. Совет Республики как палата регионов работает в этом направлении с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и Комитетом регионов Европейского союза. Всемирный банк мог бы принять участие в финансировании проектов в области местного самоуправления и трансграничного сотрудничества, оказать определенную техническую помощь, отметил Михаил Мясникович.

Кроме того, для совместной реализации с партнерами из стран ЕС с участием Всемирного банка Беларусь готова предложить трансграничные проекты. Они актуальны для всей Европы и касаются сохранения экосистем и биоразнообразия, предупреждения и ликвидации лесных пожаров, борьбы с заболеваниями сельскохозяйственных животных, развития приграничной инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства в приграничных территориях. Эти вопросы будут обсуждаться во время предстоящего белорусско-польского форума "Добрососедство", который пройдет в Беларуси 6-7 июня.

На встрече обсуждена дорожная карта структурных реформ в Беларуси, а также прогноз развития белорусской экономики на среднесрочную перспективу. Глава верхней палаты парламента отметил, что макроэкономическая стабильность в Беларуси обеспечивается за счет жесткой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Во исполнение поручений Президента каждое госпредприятие должно иметь стратегию развития до 2025 года и на перспективу до 2030 года с учетом конъюнктуры мирового рынка.

Общая сумма совместных проектов, которые Беларусь и ВБ реализуют в настоящее время, оценивается почти в $800 млн. Они охватывают энергетику, водоснабжение, здравоохранение и другие сферы. "У нас есть дорожная карта сотрудничества, но со временем появляются новые идеи. Мы заинтересованы, чтобы отношения со Всемирным банком прирастали новыми интересными системными проектами, - подчеркнул Михаил Мясникович. - Речь идет о дальнейшем открытии нашей экономики. В качестве источника роста ВВП видим инвестиционную деятельность, более активное привлечение прямых иностранных инвестиций".

В свою очередь Александр Кремер выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Советом Республики, организации встреч с представителями постоянных комиссий не только для обсуждения взаимодействия, но и получения рекомендаций сенаторов, какие направления сотрудничества со Всемирным банком необходимо усилить.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси рассказал о новых проектах, которые планируется реализовать в Беларуси. В частности, в ближайшее время будет утвержден проект на $100 млн в сфере образования. Еще один проект с таким же объемом финансирования запланирован к реализации в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроме того, крупный проект на $100 млн будет реализован в области энергетики и энергоэффективности.

Александр Кремер подчеркнул, что Беларусь является ценным партнером для Всемирного банка. "Мы должны сделать все возможное, чтобы те проекты, которые сегодня обсуждались, перерастали из стадии идеи в практическую реализацию", - подытожил он.-0-