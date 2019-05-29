Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гидроветрозащитная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП Компания ТЕХНОНИКОЛЬ представляет мембрану ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП. Материал защитит теплоизоляцию в системах скатных кровель и вентилируемых фасадов от вредного...

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ представляет мембрану ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП. Материал защитит теплоизоляцию в системах скатных кровель и вентилируемых фасадов от вредного воздействия воды, ветра, пыли, а также позволит снизить затраты на отопление. С развитием каркасного строительства все большее значение в частном домостроении приобретают гидроветрозащитные пленки, которые помогают выпустить пар из утеплителя. Долговечная кровля или фасад, это сложный слоеный пирог, в котором все ингредиенты должны идеально сочетаться и эффективно выполнять свои функции. Без наличия специальной защиты утеплитель может намокать, деформироваться, что негативно сказывается на его долговечности и на обеспечении теплозащиты строения. Вот как работает двухслойная термополиуретановая мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП. Полиэфирный слой со специальной пропиткой накапливает влагу из утеплителя, а дышащий слой термополиуретана обеспечивает вывод влаги. Для владельцев домов это означает сохранность всей конструкции и отсутствие рисков ремонтов.До настоящего времени мембраны со схожими свойствами были доступны только у зарубежных производителей. ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила на рынок продукт, более доступный по цене, при этом с улучшенными свойствами и повышенной прочностью, рассказывает руководитель направления Строительные пленки Андрей Бурыкин.ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП обеспечит более длительный срок службы строений, комфорт в домах, а кроме того за счет энергоэффективных технологий позволит снизить затраты на обогрев и кондиционирование помещений. Мембрана устойчива к ультрафиолетовому излучению, воздействию плесени, бактерий, химическим средам. Материал соответствует перспективным европейским стандартам в строительстве.Важным преимуществом мембраны является ее высокая прочность. ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП с легкостью выдерживает колоссальные нагрузки. Усадку домов, эксплуатацию кровли. Она удобна в монтаже, так как кровельщики могут спокойно на нее наступать, не опасаясь возможных разрывов. Наш новый материал может даже использоваться в качестве временной кровли, отметил Андрей Бурыкин.Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ досконально разбираются в производстве и применении строительных материалов и стремятся помочь провести монтаж быстро и грамотно. Мембрана отличается простотой укладки, на материал нанесены линии разметки для выполнения нахлестов и решения иных задач.www.tn.ru