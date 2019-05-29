ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Viessmann Group презентовала интегрированные комплексные решения для управления микроклиматом в доме

30.05.2019 12:28 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Весной 2019 года на выставке ISH во Франкфурте-на-Майне группа компаний Viessmann представила новые продукты для потребителей. В частности, следующее поколение газовых котлов Vitodens, бытовые тепловые насосы и блочную теплоэлектростанцию, а также встроенный Wi-Fi-модуль Connectivity Inside, объединяющий отопительные, климатические и вентиляционные установки в единый интеллектуальный комплекс. Решение позволяет поддерживать в доме заданный пользователем климатический режим с минимальными энергозатратами и совместимо со всеми продуктами компании. Более ранние модификации оборудования (начиная с 2004 года) интегрируются в систему с помощью сетевых модулей Vitoconnect. Теперь компания предлагает потребителю не отдельные установки, оборудование или комплектующие, а комплексную систему управления погодой в доме. Воплощать новый подход Viessmann будет в тесном сотрудничестве с партнерами, монтажными организациями, работающими непосредственно с конечным потребителем.

На выставке ISH 2019 компания представила несколько ключевых продуктов, совместимых с платформой Connectivity Inside. Это, во-первых, новое поколение настенных конденсационных газовых котлов Vitodens. Линейка уже была отмечена такими престижными международными наградами, как Design Plus Award и IF Award. Все оборудование серийно оснащено встроенным модулем WLAN, обеспечивающим бесперебойную коммуникацию с пользователем и сервисной организацией в режиме реального времени.

Помимо газовых котлов, в новой цифровой серии на выставке были представлены бытовые геотермальные, Vitocal 200-G Pro, и инверторные тепловые насосы, Vitocal 333-G. Эти установки позволяют построить полностью независимую систему отопления и горячего водоснабжения частного дома.

Либо увеличить мощность существующей, где они будут работать в тандеме с газовым котлом или другим отопительным агрегатом. Благодаря встроенной поддержке платформы wibutler тепловые насосы Viessmann могут работать также в комплексе с климатическим и отопительным оборудованием сторонних производителей.

Еще одним интересным экспонатом стали набирающие все большую популярность в Европе установки на топливных ячейках Vitovalor PA2, работающих на природном газе. Каждая ячейка имеет мощность 1 мегаватт тепла, или 0,75 киловатта в электрическом эквиваленте.

Система может быть установлена в подвале частного дома или в подсобном помещении. Она состоит из топливной ячейки, бака для горячей воды со встроенным электрическим бойлером, который питается от топливной батареи, а также из инвертора, отдающего ток в бытовую электросеть.

Такая установка может стать дополнением к существующим отопительным системам в частных домах и таунхаусах, снижая их энергозависимость от коммунальных сетей. С 2014 года это решение успешно применяется в Германии, Великобритании и Австрии.

Контроль работы оборудования и управление микроклиматом в доме реализованы благодаря трехуровневому программному интерфейсу. Первый уровень, это разработанное для пользователей мобильное приложение ViCare App. Оно позволяет управлять температурой и другими параметрами окружающей среды в доме прямо со смартфона.

Второй уровень, это приложение Vitoguide для специалистов сервисных организаций, реализующее возможность дистанционного онлайн-мониторинга работы установок. Третий уровень представлен новым приложением ViStart App, предназначенным для легкого и быстрого ввода установленного оборудования в эксплуатацию.

Как отмечают в компании, представленные на ISH 2019 новинки, это лишь часть серии с поддержкой новой платформы. Она будет постоянно расширяться и включать не только отопительные установки, но также климатическое оборудование и системы вентиляции.

www.viessmann.com
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной 2019 года на выставке ISH во Франкфурте-на-Майне группа компаний Viessmann представила новые продукты для потребителей. В частности, следующее поколение газовых...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Инвестора для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка хотят найти через биржу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика