Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viessmann Group презентовала интегрированные комплексные решения для управления микроклиматом в доме Весной 2019 года на выставке ISH во Франкфурте-на-Майне группа компаний Viessmann представила новые продукты для потребителей. В частности, следующее поколение газовых...

Весной 2019 года на выставке ISH во Франкфурте-на-Майне группа компаний Viessmann представила новые продукты для потребителей. В частности, следующее поколение газовых котлов Vitodens, бытовые тепловые насосы и блочную теплоэлектростанцию, а также встроенный Wi-Fi-модуль Connectivity Inside, объединяющий отопительные, климатические и вентиляционные установки в единый интеллектуальный комплекс. Решение позволяет поддерживать в доме заданный пользователем климатический режим с минимальными энергозатратами и совместимо со всеми продуктами компании. Более ранние модификации оборудования (начиная с 2004 года) интегрируются в систему с помощью сетевых модулей Vitoconnect. Теперь компания предлагает потребителю не отдельные установки, оборудование или комплектующие, а комплексную систему управления погодой в доме. Воплощать новый подход Viessmann будет в тесном сотрудничестве с партнерами, монтажными организациями, работающими непосредственно с конечным потребителем.На выставке ISH 2019 компания представила несколько ключевых продуктов, совместимых с платформой Connectivity Inside. Это, во-первых, новое поколение настенных конденсационных газовых котлов Vitodens. Линейка уже была отмечена такими престижными международными наградами, как Design Plus Award и IF Award. Все оборудование серийно оснащено встроенным модулем WLAN, обеспечивающим бесперебойную коммуникацию с пользователем и сервисной организацией в режиме реального времени.Помимо газовых котлов, в новой цифровой серии на выставке были представлены бытовые геотермальные, Vitocal 200-G Pro, и инверторные тепловые насосы, Vitocal 333-G. Эти установки позволяют построить полностью независимую систему отопления и горячего водоснабжения частного дома.Либо увеличить мощность существующей, где они будут работать в тандеме с газовым котлом или другим отопительным агрегатом. Благодаря встроенной поддержке платформы wibutler тепловые насосы Viessmann могут работать также в комплексе с климатическим и отопительным оборудованием сторонних производителей.Еще одним интересным экспонатом стали набирающие все большую популярность в Европе установки на топливных ячейках Vitovalor PA2, работающих на природном газе. Каждая ячейка имеет мощность 1 мегаватт тепла, или 0,75 киловатта в электрическом эквиваленте.Система может быть установлена в подвале частного дома или в подсобном помещении. Она состоит из топливной ячейки, бака для горячей воды со встроенным электрическим бойлером, который питается от топливной батареи, а также из инвертора, отдающего ток в бытовую электросеть.Такая установка может стать дополнением к существующим отопительным системам в частных домах и таунхаусах, снижая их энергозависимость от коммунальных сетей. С 2014 года это решение успешно применяется в Германии, Великобритании и Австрии.Контроль работы оборудования и управление микроклиматом в доме реализованы благодаря трехуровневому программному интерфейсу. Первый уровень, это разработанное для пользователей мобильное приложение ViCare App. Оно позволяет управлять температурой и другими параметрами окружающей среды в доме прямо со смартфона.Второй уровень, это приложение Vitoguide для специалистов сервисных организаций, реализующее возможность дистанционного онлайн-мониторинга работы установок. Третий уровень представлен новым приложением ViStart App, предназначенным для легкого и быстрого ввода установленного оборудования в эксплуатацию.Как отмечают в компании, представленные на ISH 2019 новинки, это лишь часть серии с поддержкой новой платформы. Она будет постоянно расширяться и включать не только отопительные установки, но также климатическое оборудование и системы вентиляции.www.viessmann.com