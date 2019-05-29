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Опять вице-премьер. Семашко добавили полномочий

30.05.2019 16:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Соответствующий указ № 202 Александр Лукашенко подписал 30 мая, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В соответствии с документом, Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией.

Кроме того, он координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию.

Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Владимир Семашко был вице-премьером в 2003-2018 годах. Лукашенко доверял ему курировать сложные переговоры с Россией по нефти и газу и огромный промышленный комплекс. Семашко называли уникально сильным переговорщиком и гениальным лоббистом. В ноябре 2018 года он получил новое назначение — стал послом Беларуси в России.

 
 
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и...
 
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