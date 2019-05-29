Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расширение продуктовой линейки локализованных в России решений для электросетей с использованием ключевых компонентов российских поставщиков В рамках сотрудничества в области локализации передовых решений для электросетевого комплекса России GE Grid Solutions, подразделение GE по разработке, производству и...

В рамках сотрудничества в области локализации передовых решений для электросетевого комплекса России GE Grid Solutions, подразделение GE по разработке, производству и продаже оборудования для энергосетей, и компания Электроаппарат, один из крупнейших российских производителей высоковольтной аппаратуры для предприятий энергетики, подписали лицензионное соглашение, касающееся выпуска на мощностях российского партнера баковых выключателей на 220 киловольт для распределительных устройств с воздушной изоляцией. Планируется, что ряд ключевых компонентов данного оборудования будет поставляться российскими предприятиями. Соглашение расширяет линейку оборудования, выпускаемого по технологии GE на заводе Электроаппарат в Санкт-Петербурге. Старт нового производства намечен на осень текущего года. Планируется выпускать более 50 комплектов в год.На базе локальных производственных мощностей компании Электроаппарат с 2018 года уже ведется производство ряда моделей силового оборудования GE, высоковольтных элегазовых колонковых выключателей на напряжение 220, 330 и 500 киловольт.Кроме того, в 2018 году партнеры договорились о локализации в России линейки оборудования по автоматизации подстанций, устройств релейной защиты и АСУ ТП. В частности, данное оборудование включает в себя шкафы релейной защиты и автоматики на базе терминалов РЗА серии MiCOM и комплексы АСУ ТП подстанций на базе системы DS Agile.На сегодняшний день на объекты электросетевого комплекса России уже поставлено более 60 комплектов, произведенных в Петербурге выключателей марки GL, большинство из которых рассчитаны на напряжение 500 киловольт. Более 20 комплектов выключателей уже законтрактовано и ждет своей очереди на сборку и поставку.Баковые, они же элегазовые, выключатели, это коммутационное оборудование, предназначенное для включения и отключения силовых высоковольтных цепей. В качестве среды для гашения электрической дуги в них используется элегаз, извесьтный также как гексафторид серы.Баковые выключатели обладают повышенной надежностью даже в таких экстремальных условиях, как низкие температуры, высокоактивные сейсмические районы, районы с высоким уровнем загрязнения атмосферы или агрессивной внешней средой. В энергосистемах разных стран эксплуатируется более 25 тысяч баковых выключателей GE для различных классов напряжения, из них более 800 трехфазных комплектов установлено в России.Рейнальдо Гарсия, президент и главный исполнительный директор подразделения GE Grid Solutions в составе бизнеса GE Renewable Energy, выразил свое удовлетворение по поводу возможности расширения производства передовых решений для энергосетей на базе технологий GE в России, последние годы успешно модернизирующей свою энергетическую инфраструктуру. Локализация производства позволяет GE стать еще ближе к заказчикам и лучше адаптировать свои предложения под нужды российского рынка.Локализация широкой линейки высоковольтных продуктов, в перспективе классом напряжения до 750 киловольт, и цифровых решений позволит GE и компании Электроаппарат комплексно подходить к реализации проектов модернизации и автоматизации объектов российской энергетики и систем электроснабжения предприятий.А также предоставлять дополнительные преимущества клиентам за счет снижения затрат на логистику и повышения эффективности производственных процессов. GE ведет активную работу по повышению надежности передачи электроэнергии в России, участвуя в модернизации региональных энергосистем и внедряя технологии интеллектуальных сетей.www.ea.spb.ru