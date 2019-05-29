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Дюбель-победитель
30.05.2019 13:19 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьСпустя всего три месяца после вводы нового продукта, дюбеля DUOBLADE, группа компаний fischer получила награду Red Dot Design 2019. Награда вручается дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне потребительских товаров. Красно-серый дизайн крепежа не только бросается в глаза и привлекает внимание, но и обоснован с технической точки зрения во всей линейке продукции fischer DUO-Line. Серый компонент, сделанный из нейлона, создаёт оптимальный распор дюбеля, а красный, сделанный из полиэтилена, предотвращает излишний распор дюбеля, обеспечивая дополнительную устойчивость. Металлический наконечник ускоряет и упрощает процесс монтажа, предотвращая образование большого количества пыли, и защищая строительный материал от расщепления. После того, как специалист компании fischer подал заявку на участие в премии Red Dot Awardв категории Дизайн продукта, дюбель DUOBLADE боролся с самой высокой конкуренцией. В отборе приняло участие более 5500 продуктов различных дизайнеров и производителей из 55 стран.
Хотелось бы поздравить победителей с этим фантастическим успехом. Тот факт, что ваш продукт смог удовлетворить всем строгим требованиям нашего жюри, подтверждает выдающийся уровень дизайна продукта, говорит создатель и исполнительный директор премии Red Dot Award,профессор, доктор Peter Zec.
Международное жюри, состоящее из профессионалов промышленности, дизайна и архитектуры, на протяжении нескольких дней проводило строгие тестирования и дискуссии для выбора победителей. Основными критериями в принятии решений стали инновации, функциональность, качество, эргономика и долговечность продукта. Торжественная церемония награждения пройдет 8 июля в Театре Аалто в Эссене, Германия.
www.fischer-international.com
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Спустя всего три месяца после вводы нового продукта, дюбеля DUOBLADE, группа компаний fischer получила награду Red Dot Design 2019. Награда вручается дизайнерам и...
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