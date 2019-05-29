Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дюбель-победитель Спустя всего три месяца после вводы нового продукта, дюбеля DUOBLADE, группа компаний fischer получила награду Red Dot Design 2019. Награда вручается дизайнерам и...

Спустя всего три месяца после вводы нового продукта, дюбеля DUOBLADE, группа компаний fischer получила награду Red Dot Design 2019. Награда вручается дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне потребительских товаров. Красно-серый дизайн крепежа не только бросается в глаза и привлекает внимание, но и обоснован с технической точки зрения во всей линейке продукции fischer DUO-Line. Серый компонент, сделанный из нейлона, создаёт оптимальный распор дюбеля, а красный, сделанный из полиэтилена, предотвращает излишний распор дюбеля, обеспечивая дополнительную устойчивость. Металлический наконечник ускоряет и упрощает процесс монтажа, предотвращая образование большого количества пыли, и защищая строительный материал от расщепления. После того, как специалист компании fischer подал заявку на участие в премии Red Dot Awardв категории Дизайн продукта, дюбель DUOBLADE боролся с самой высокой конкуренцией. В отборе приняло участие более 5500 продуктов различных дизайнеров и производителей из 55 стран.Хотелось бы поздравить победителей с этим фантастическим успехом. Тот факт, что ваш продукт смог удовлетворить всем строгим требованиям нашего жюри, подтверждает выдающийся уровень дизайна продукта, говорит создатель и исполнительный директор премии Red Dot Award,профессор, доктор Peter Zec.Международное жюри, состоящее из профессионалов промышленности, дизайна и архитектуры, на протяжении нескольких дней проводило строгие тестирования и дискуссии для выбора победителей. Основными критериями в принятии решений стали инновации, функциональность, качество, эргономика и долговечность продукта. Торжественная церемония награждения пройдет 8 июля в Театре Аалто в Эссене, Германия.www.fischer-international.com